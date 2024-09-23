لبنان في «عيْن عاصفة» جبهته الجنوبية

تزامناً مع دخول لبنان المرحلة العسكرية الثانية من الحرب الإسرائيلية عليه، وهي تكثيف الغارات وتوسيع رقعة الاستهداف، حيث شهد الجنوب اللبناني، خلال اليومين الفائتين، سلسلة مكثفة وطويلة الأمد من الغارات، التي تدل، وفق ما يتردد، على نزعة إسرائيلية لإنشاء أحزمة نارية على امتداد جنوب نهر الليطاني وشماله.

كشفت أوساط دبلوماسية لـ((البيان)) عن أنها تبادلت في الساعات الأخيرة الماضية معلومات دقيقة، تتحدث عن احتمال أن تتوسع الحرب في الأيام المقبلة، بعدما تبلغ الجميع برفع طرفَي النزاع، ((حزب الله)) وإسرائيل، من نسبة الجهوزية والاستنفار، ما يؤدي إلى ارتفاع حدة العمليات العسكرية بطريقة لن يكون من السهل لجمها.

أوحت التطورات العسكرية الأخيرة لمصادر مراقبة أن السباق القائم بين الخيارات العسكرية والدبلوماسية قد حُسِم لصالح الأولى، وأن الأمور تتجه إلى ما لا يمكن احتسابه من عمليات قد تخرج عما يُسمى بـ((قواعد الاشتباك)) التي تحكمت بالوضع في الأشهر القليلة الماضية.

ذلك أن الجيش الإسرائيلي انتقل إلى مرحلة جديدة من محاولات إضعاف قدرات ((حزب الله)) العسكرية، عبر استهداف مزدوج لمراكز ومنصات إطلاق الصواريخومن خلال جولتَي الغارات الحربية الجوية، الأكبر والأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي.

والتي شنها أمس على مناطق في عمق الجنوب اللبناني وغلاف المنطقة الحدودية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، فإن الجيش الإسرائيلي، وبحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة، يحاول فرض واقع ميداني جديد، عنوانه إبعاد ((حزب الله)) عسكرياً عن الحدود.

وعدم إعطائه الفرصة للعودة إلى تنفيذ عمليات مباشرة من على الحافة الأمامية أو المواجهة للحدود، مع إشارتها لـ((البيان)) إلى تركز الغارات على محيط مجرى الليطاني وما بعده شمالاً، إلى جانب بعض الجيوب التي لا يزال الحزب يحتفظ فيها بمنصات صواريخ في المناطق القريبة من الحدود، مع ما يعنيه الأمر من وجود مخطط لإبعاد ((حزب الله)) إلى حدود النهر وما ورائه.

وثمة مؤشرات إلى أن الحزب قد وسع مدى استهدافاته، حين أطلق رشقات صاروخية متعددة على مناطق واسعة في مناطق الجليل والجولان وضواحي حيفا، حيث دوت صافرات الإنذار بشكل متكرر في 55 مستعمرة إسرائيلية في ((الشمال))، بعمق 50 كلم بعيداً عن الحدود اللبنانية.

وأعلن ((حزب الله)) عن استهداف قاعدة ومطار ((رامات دافيد)) جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ، من طراز ((فادي-1)) و((فادي- 2))، وذلك رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف مناطق لبنان. وفي غضون ساعة، عاد وأطلق عشرات الصواريخ على 3 دفعات، باتجاه مناطق في إسرائيل، وطالت مناطق في شرق حيفا والجليل الأسفل، وتسببت بأضرار واشتعال النيران في بعض المناطق.

وما بين المشهدين أيضاً، فإن ثمة إجماعاً على أن الوضع العسكري الحرج في لبنان قد وصل إلى نقطة اللاعودة، متدحرجاً بصورة دراماتيكية، خصوصاً وسط إصرار إسرائيل على الوصول إلى أهدافها المتمثلة بإعادة سكان المستوطنات الشمالية.

والتي لا تتم بزعمها سوى بإضعاف الحزب. كما أن ثمة إجماعاً على أن ما هو مرتقب يُعد تطوراً طبيعياً لما شهدته الفترة الأخيرة من تصريحات عالية النبرة، سبقت ورافقت وتلت الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق.

والذي لم يكن متوقعاً، متجلياً بعمليتين نوعيتين، عكستهما عمليتَي تفجير شبكتَي ((البايجر)) و((التوكي ووكي))، قبل أن ترتفع حدتها إلى الذروة بالغارة التي استهدفت اجتماعاً للقادة العسكريين من ((قوة الرضوان)) في قلب أحد أكبر المربعات الأمنية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، وما انتهت إليه من ضحايا، رغم أنف المفاوضات والوساطات و((الجهود الدولية)) لاستنقاذ الحلول والتسويات، فيما يبقى السؤال شاخصاً: هل يمكن فعلياً تجنب حرب أوسع بعد؟