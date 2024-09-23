المؤتمر العالمي للتأهيل يبحث جودة حياة أصحاب الهمم

شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، افتتاح أعمال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، والذي يقام تحت رعاية سموه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار ((العمل والتوظيف))، من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، وذلك في ضوء تعاونٍ يجمع بين منظمة التأهيل الدولية (RI) والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 800 شخص من أكثر من 70 دولة، بينهم قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون وباحثون في قطاع التأهيل والرعاية الصحية ومقدِّمو خدمات وممثلو مؤسَّسات حكومية وخاصة معنية بمجال جودة حياة أصحاب الهمم، إلى جانب 20 جهة محلية، مع توفير إمكانية متابعة جلسات المؤتمر وورش العمل عن بُعد عبر الإنترنت. وتهدف النسخة الحالية من المؤتمر إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم وتحديد المتميزين الذين يقودون التغيير والابتكار والتمكين في مجال التأهيل، ويعزز المؤتمر فرص الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بمشاركة أكثر من 190 متحدثاً، من بينهم 30 يمثلون دولة الإمارات، يستعرضون 70 دراسة علمية وورقة بحثية.

وحضر الحفل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وحمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، كما حضر حفل الافتتاح عدد من السفراء والمسؤولين الأجانب.

مجتمع أكثر شمولية

وأعرب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التأهيل الدولية، خلال كلمته الافتتاحية عن فخر المؤسسة وإمارة أبوظبي باستضافة المؤتمر الذي يؤكد التزامها ببناء مجتمعٍ أكثر شمولية يوفر كافة الفرص للأفراد للنمو والازدهار، مشيراً إلى أن المؤتمر لا يهدف إلى استعراض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال فحسب، بل وتوفير منصة للتعلم والاستفادة من خبراء القادة العالميين ومن التجارب المتميزة التي ترسخ مبادئ العدالة والاندماج.

وقال الحميدان: ((يتمتع المؤتمر بأهمية كبيرة في ظل استضافته لمجموعة من أهم الخبراء من جميع أنحاء العالم، حيث إن التجارب والخبرات المتنوعة التي تشارك في نسخة هذا العام تعتبر دليلاً على الالتزام تجاه تطوير قطاع التأهيل والشمولية عالمياً. كما أن حضور الخبراء العالميين وصناع السياسات والمستثمرين سيضمن أن تلعب النقاشات ضمن فعاليات المؤتمر دوراً كبيراً في تطوير أفضل ممارسات الشمولية والحلول التحولية التي ستعود بالفائدة على الأفراد والمجتمعات، باعتبار أنها تضع الأسس لمستقبل أكثر شمولية للجميع)).

وقالت تشانغ هايدي، رئيسة مجلس إدارة منظمة التأهيل الدولية: ((يركز قطاع التأهيل على تغيير حياة الناس من أصحاب الهمم، حيث نشهد الوقت الراهن أمثلة عديدة، من بينها استعادة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع القدرة على السمع مرة أخرى باستخدام تقنية زراعة القوقعة الصناعية، والأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي القدرة على الوقوف والمشي مرة أخرى باستخدام تقنية الهيكل الخارجي. إذ تساهم تكنولوجيا التأهيل بشكلٍ كبير في تعزيز التقدم المستمر في علوم الدماغ والذكاء الاصطناعي، ونأمل أن تلعب منظمة التأهيل الدولية دوراً أكبر في المستقبل)).

وقال محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إن التأهيل ليس مجرد أولوية، بل ركيزة أساسية لمجتمع شامل، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر أنظمة الضمان الاجتماعي. ومن خلال التعاون الدولي والتكنولوجيات الناشئة، يمكننا التغلب على التحديات.

وخلال كلمته الرئيسية في المؤتمر، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: يُبرز المؤتمر العالمي للتأهيل التزام دولة الإمارات الراسخ بتمكين أصحاب الهمم ودمجهم الفاعل في المجتمع، وحرصها على تعزيز أطر العمل المشترك بين الشركاء حول العالم في الارتقاء بحياة المجتمعات في كل مكان.