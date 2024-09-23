«ويتيكس 2024» يجمع الشركات الداعمة لإزالة الكربون من شبكات الطاقة

تستقطب الدورة الـ26 من المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس 2024)) مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة والداعمة لإزالة الكربون من شبكات الطاقة.

وتستعرض الشركات المشاركة حلولها وتقنياتها المبتكرة لتسريع عجلة انتقال الطاقة ودعم الاستدامة في قطاع الطاقة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً معرض ((ويتيكس)) بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقام الدورة الـ26 من المعرض في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ((ويتيكس)): بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بات معرض ((ويتيكس)) حدثاً عالمياً يستقطب المهتمين بمواكبة التقدم المتسارع الذي تشهده الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، ومنصة حيوية لتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في تطوير تقنيات إزالة الكربون من شبكات الطاقة لمواجهة تحديات انتقال الطاقة وتعزيز العمل المناخي.

ويدعم المعرض استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ويرسخ المعرض دور دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها المؤثر لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاعي الاستدامة والطاقة النظيفة لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

ويدعم المعرض الطموحات المناخية العالمية وتحقيق الهدف العالمي الذي حدده مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030. ووفقاً لبيانات مركز أبحاث الطاقة Ember، توفر مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30% من إمدادات الكهرباء العالمية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى محطات الطاقة الشمسية التي أصبح بناؤها أقل كلفة.

مصدر

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): يشكل ((ويتيكس)) فرصة مهمة تتيح لنا في ((مصدر)) استعراض مشاريعنا وحلولنا في مجال الطاقة النظيفة التي من شأنها المساهمة بتحقيق أحد أهداف ((اتفاق الإمارات التاريخي)) الذي تم التوصل إليه في COP28، الذي يستهدف مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ((مع توجه العالم نحو مستقبل مستدام، تظل مجموعة إينوك ملتزمة بدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.

وتماشياً مع هذه الجهود، يأتي معرض ((ويتيكس)) ليسهم بدور محوري في دعم التحول في قطاع الطاقة، تسانده استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي للانتقال باقتصاد الإمارة لاقتصاد أخضر، ونتطلع إلى نسخة أخرى من الحدث ثرية بالجلسات النقاشية والندوات المهمة لدعم التطور البيئي من أجل مستقبل مستدام)).

أكوا باور

إلى ذلك، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: ((تأتي رعايتنا لـ((ويتيكس 2024)) لتؤكد جهودنا المستمرة في تقديم حلول متطورة في مجالات تحلية المياه، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، حيث نهدف هذا العام إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ممكنين بخبراتنا واسعة النطاق، وحلولنا المبتكرة، وشراكاتنا الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز دورنا في تلبية الطلب المتزايد على موارد المياه والطاقة بشكل موثوق ومستدام))، مضيفاً: ((سنخصص مشاركتنا في دورة هذا العام من معرض ((ويتيكس))، لاستكشاف عدد من الموضوعات المهمة، مثل تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما سنستعرض حلولنا المبتكرة والمستدامة للطاقة والمياه ذات التكلفة المناسبة، حيث يعد مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر أكبر مشروع في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة مثالاً على الشراكة الناجحة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تشكل حجر الزاوية في استراتيجيتنا)).

سيمنس للطاقة

وقال خالد بن هادي، المدير العام لسيمنس للطاقة في الإمارات: ((تتماشى مشاركتنا الطويلة في المعرض وشراكتنا المتينة مع هيئة كهرباء ومياه دبي مع رؤيتنا لتمكين المجتمعات عبر تلبية احتياجاتها من الطاقة الصديقة للبيئة بكفاءة. ويسعدنا استعراض أحدث تقنياتنا المبتكرة في المعرض والمساهمة في الحوار العالمي حول استدامة الطاقة)).

الاتحاد للماء والكهرباء

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: ((بصفتنا أحد الرعاة التيتانيوم للدورة الجديدة من معرض ((ويتيكس))، نفخر في الاتحاد للماء والكهرباء بوجودنا الدائم في هذا الحدث السنوي المهم، الذي ما زال يقوم بدوره في تحفيز الحوارات والنقاشات البناءة، ودفع الجهود المثمرة ذات العلاقة بقطاعات الطاقة، والمياه، ومكافحة التغير المناخي، نحو الحلول المبتكرة والمستدامة، عاماً بعد عام. ويؤدي المعرض دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة قوة دولية رائدة في استراتيجيات الطاقة والمياه والاقتصاد المستدام، وهي موجهات أساسية في الاستراتيجية العامة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء. ويهدف حرص الشركة على الحضور الدائم في المعرض أيضاً إلى تعزيز فهمنا لديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار، وتحديد آفاق الاستثمار الناشئة)).

دائرة الطاقة أبوظبي

إلى ذلك، قال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: ((تعد الدورة الـ26 من معرض ((ويتيكس)) منصة مثالية للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية للتعرف على أحدث الحلول والمنتجات والتقنيات المستقبلية، ولا شك أن عقد هذا الحدث العالمي يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة. إن دائرة الطاقة تؤدي دوراً محورياً في قيادة تحول قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة التي تهدف لتطبيق أعلى معايير الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، واستدامة إمدادات الطاقة والمياه، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية التي تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام)).

شركة هيتاشي إنرجي

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة ((هيتاشي إنرجي)): تطور هذا الحدث البارز على مر السنين، ورسخ مكانته ليصبح منصة حيوية بالغة الأهمية لمناقشة الحلول وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الملحة، مثل التغير المناخي، وكفاءة استهلاك الطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية. ومن شأن الخبرات التراكمية المكتسبة من خلال المعرض أن تعزز من قدرتنا على المساهمة في دعم أهداف الاستدامة وانتقال الطاقة، وبالتالي تحسين النتيجة الإجمالية لمشاركتنا.

مما لا شك فيه أن مشاركتنا في معرض ((ويتيكس)) تؤكد أيضاً مكانة شركة ((هيتاشي إنرجي)) بصفتها شريكاً مفضلاً لدعم مهمة هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. لقد تعاونا مع هيئة كهرباء ومياه دبي على مدى العقود الثلاثة الماضية في مشاريع مختلفة تتماشى مع أهداف الاستدامة لدولة الإمارات)).

شركة لارسن وتوبرو

وقال تي. مادهافا داز، المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو: ((هذه المنصة المتميزة في المنطقة قدمت لنا الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتنا، والتعرف على المستجدات في مجال الطاقة والمياه، والتواصل مع قادة القطاع على الساحة العالمية. نحن حريصون على دعم رؤية دبي في بناء مستقبل أخضر ومستدام للإمارة، ونقدم حلولاً مبتكرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير المياه والكهرباء بكفاءة. ندعو الجميع لاكتشاف مشروعاتنا الرائدة في الطاقات المتجددة ونقل وتوزيع الطاقة وحلول رقمنة قطاع الطاقة والمياه، وجميع التقنيات التي تعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة)).

((إتش دي هيونداي إلكتريك))

وأضاف سيوك شو، رئيس المكتب التنفيذي لشركة ((إتش دي هيونداي إلكتريك)): ((سعداء بأن نكون جزءاً من الدورة السادسة والعشرين من معرض ((ويتيكس))، وبما يدعم رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي نحو تحقيق الاستدامة، فمن خلال مشاركتنا في نسخة معرض ((ويتيكس)) هذا العام سنستعرض معدات الطاقة الصديقة للبيئة عالية الكفاءة والموثوقة والمدعومة بأحدث التقنيات، وسنواصل تطوير تقنيات وحلول الطاقة من أجل مستقبل أكثر استدامة)).

دوكاب

بدوره قال تشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في مجموعة ((دوكاب)): ((نفخر في مجموعة ((دوكاب)) بأن نكون أحد رعاة معرض ((ويتيكس 2024))، الحدث الرائد على مستوى المنطقة المتخصص في الطاقة والمياه والاستدامة. وباعتبارنا لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة العالمي، ندرك حجم تأثير صناعاتنا على البيئة ونلتزم بالحد منه، وهذا ما يحفزنا على دمج التقنيات المبتكرة والاستراتيجيات الرقمية في مختلف أعمالنا، بما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات الخاصة بالطاقة المتجددة وعام الاستدامة في الدولة.

ويعد ((ويتيكس)) منصة لدعم انتقال الطاقة ويوفر الفرصة لاستكشاف التوجهات الناشئة والتعرف على الفرص المتوفرة ومناقشة الاستراتيجيات الشاملة التي من شأنها مواجهة التحديات البيئية العالمية. ونتطلع في ((دوكاب)) إلى نتائج هذا الحدث العالمي المؤثر الذي يمنحنا الفرصة لتعزيز الشراكات القائمة وإنشاء شراكات جديدة من خلال المناقشات الهادفة مع قادة القطاع)).

إيترون

قال غاري كوكس، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إيترون: ((لدى شركة إيترون عقود من الخبرة الواسعة في ابتكار طرق إدارة المؤسسات الخدماتية والمدن حول العالم للطاقة والمياه. ويسعدنا عرض حلولنا في الدورة الـ26 من معرض ((ويتيكس))، حيث سيسلط جناحنا الضوء على حلولنا الشاملة في الطاقة والمياه، المعتمدة على أنظمة إيكولوجية طورها شركاؤنا، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها على نطاق واسع في أقسى الظروف المناخية على الأرض. وعلى ضوء إدراكنا للتحديات والعقبات العديدة التي تواجه دمج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، نفخر بأن نكون راعياً ذهبياً لمعرض ((ويتيكس))، الذي يجمع قادة القطاع لتمهيد الطريق نحو عالم أكثر كفاءة في استخدام الموارد)).

باور تشاينا

قال جانج بنج، رئيس باور تشاينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ((تتشرف باور تشاينا بالمشاركة في ((ويتيكس)) إسهاماً منها في حدث يعزز حوار متميز ومعمق لقضايا محورية في مجال العمل المناخي وممارسات الطاقة المستدامة. ونؤكد من خلال مشاركتنا أهمية العمل الجماعي لتبني أسس الحفاظ على الطاقة والمياه، كما نؤكد التزامنا بتعزيز تحول دبي لمركز مرموق ومؤثر للاقتصاد الأخضر وصنع مستقبل أكثر مرونة)).

رينيڤولت

قال عبد الله ميرزا، مدير المبيعات والتسويق في شركة ((رينيڤولت)): ((متحمسون لعرض أحدث تقنياتنا في مجال الطاقة الشمسية في معرض ((ويتيكس 2024))، يمثل المعرض منصة مهمة لتحفيز الابتكار المستدام، ونتطلع إلى المساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة المتجددة في دولة الإمارات. وتعكس مشاركتنا المستمرة في ((ويتيكس)) التزامنا الراسخ بتطوير تقنيات الطاقة الشمسية ودعم أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، ونتطلع إلى مشاركة أحدث ابتكاراتنا والتعاون مع رواد القطاع لتوسيع نطاق تبني الطاقة النظيفة)).

فينتيا

تطلق شركة ((فينتيا VENTEA)) الرائدة في تكنولوجيا توربينات الرياح العمودية، خلال المعرض منتجين مبتكرين: الأول هو توربين رياح عمودي متحرك قابل للتثبيت الذاتي بالكامل، موجود ضمن حاوية، ويمكن تغيير حجمه لزيادة الطاقة أو ليتناسب مع حجم الحاوية.

ويمكن للتوربين توفير 3 كيلووات لمدة 72 ساعة، حتى مع غياب أشعة الشمس والرياح. ويتكون التوربين من نظام كهروضوئي بقدرة 12 كيلووات وبطارية لتخزين 72 كيلووات من الطاقة، وعند استخدام التوربين بكامل طاقته، يمكن أن يوفر 288 كيلووات/ساعة. وتطرح الشركة أيضاً خلال المعرض منتجها ((برج أودن)) لإنتاج الطاقة المتجددة بالاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويمكن استخدام البرج في المدن والبيئات الحضرية.

تروفاي آند كوفن

تستعرض مجموعة ((تروفاي آند كوفن Trouvay & Cauvin)) خلال ((ويتيكس)) حلولها المتنوعة لتعزيز انتقال الطاقة، ابتداءً من مزارع الرياح ومجمعات الطاقة الشمسية المركزة، مروراً بمشاريعها لالتقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين والوقود الحيوي ومجمعات الطاقة الجيوحرارية.

لايت بريدج

تطلق شركة ((لايت بريدج)) خلال ((ويتيكس)) جهازها الجديد عالي الكفاءة لإنتاج الهيدروجين المعتمد على غشاء التبادل الأنيوني ((AEM))، الذي يتيح إنتاج 82.2 لتراً/دقيقة، ويتطلب 1.8 فولت من الطاقة، ويضمن أقصى درجة ممكنة من الهيدروجين المنتج مع أدنى درجة من استهلاك الطاقة والمياه. ويمتاز الجهاز بمرونته وقابلية تعديله، ما يسهل دمجه في مختلف التطبيقات.

قال جونغ هون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة ((لايت بريدج)): ويؤدي المعرض دوراً مهماً لتحفيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة. فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي لعرض أحدث التطورات التي أجريناها على جهازنا الخاص بالتحليل الكهربائي المعتمد على غشاء التبادل الأيوني لإنتاج الهيدروجين. وبوصفنا شركة ملتزمة بالاستدامة، يعد معرض ((ويتيكس)) منصة مثالية لمشاركة رؤيتنا وإبراز مساهماتنا في جهود بناء مستقبل أكثر اخضراراً. وتعتبر دبي مركزاً مزدهراً لقطاع الطاقة.

توب سولار

تبرز شركة ((توب سولار)) خلال المعرض منتجها المبتكر لتعزيز كفاءة أعمدة الإنارة الشمسية من خلال تبريد الألواح الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة ((LED)) والبطاريات المثبتة في المصابيح، بالاعتماد على الهواء الصاعد في أعمدة الإنارة. ويعتبر المنتج مثالياً للاستخدام في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، ومنها منطقة الشرق الأوسط.

مشاريع

إلى جانب ذلك، تبرز هيئة كهرباء ومياه دبي في ((ويتيكس 2024)) باقة من مشاريعها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، منها: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع قيد التشغيل حالياً 2,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات.

وسترتفع القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 4,660 ميجاوات بحلول عام 2026 بعد تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات. وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

الهيدروجين الأخضر

يعد مشروع ((الهيدروجين الأخضر)) الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يتميز بقدرته على تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية، ما يجعله خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر استدامة. ومنذ إطلاقه في مايو 2021، حققت الهيئة أهدافها الإنتاجية، حيث تنتج حالياً نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين في الساعة.

وقد تم تصميم وبناء المحطة التجريبية بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية واختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين. وفي عام 2023، حصلت الهيئة على جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر خلال جوائز مستقبل الهيدروجين، التي أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، ما يعكس التقدير الدولي لجهودها المبتكرة في هذا المجال.

وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية، التي تنفذها الهيئة بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتصل استثمارات المشروع إلى مليار و421 مليون درهم.