ماجد المعلا يسلم المواطنين مفاتيح مساكنهم الجديدة بمنطقة النخيلة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة، من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، أشرف الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، على تسليم مفاتيح مساكن حي الشيخ أحمد بن راشد المعلا التي نفذتها المؤسسة في منطقة النخيلة للمواطنين المستحقين.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المجمعات السكنية الجديدة التي تنفذها المؤسسة، حيث اشتمل الحي الأخير على 78 مسكناً للمواطنين في إمارة أم القيوين، تلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات المستحقة منهم.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، أولوية توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تطوير وتنفيذ عدد من برامج الإسكان المتمثلة في بناء مجمعات سكنية متميزة ذات معايير عالية وفي مناطق مختلفة من أم القيوين.

وذكر أن المسكن متطلب رئيسي لدى الأسرة وهو الأكثر كلفة، لذا وضعت المؤسسة خُطَّة لتشييد مجمعات سكنية على دفعات وتسليمها للأسر التي ليست لديها القدرة المالية بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي لها بل وحرصت على أن تكون ذات جودة عالية وبها جميع المستلزمات.

من جهته قال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إن هذه المجمعات الجديدة تتكون من فلل تضم 5 غرف ومطبخ كبير، تتضمن غرفة نوم رئيسية وغرفة معيشة ومجلساً للضيوف وغرفة خادمة، إضافة لحدائق خلفية للمنازل وأماكن لألعاب الأطفال، لافتاً إلى أنه تم دعم المشروع بمحطة لمعالجة الصرف الصحي، بجانب إعادة استخدام المياه لري الأشجار المحيطة بالمنطقة.