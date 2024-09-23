بدء المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة قبل نهاية 2024

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم زيادة عدد المركبات من 5 إلى 10 مركبات والتوسع في مناطق تشغيلها لزيادة نضج الأنظمة والتقنيات وجمع أكبر قدر البيانات وفهم سلوكيات السائقين والركاب في هذه المناطق.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إنه تم تشغيل 5 مركبات كروز من الجيل الأول في منطقة جميرا الأولى في العام الماضي، وتحديداً في المنطقة الممتدة بين متحف الاتحاد وقناة دبي المائية، لافتاً إلى أنه سيتم مضاعفة عدد المركبات والتوسع في منطقة التشغيل التجريبي لتشمل الجزء الأكبر من منطقة جميراً الأولى قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الهيئة تقوم من خلال التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة بمسح الطرق ورسم الخرائط والتعرف على سلوكيات السائقين والمشاة وجمع البيانات واختبار التقنيات على العلامات والإشارات المرورية، مشيراً إلى أن المركبات ذاتية القيادة ترتكز بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تشهد تطوراً متسارعاً، وحينما يحين موعد تشغيلها الرسمي في طرق دبي، نتوقع حدوث المزيد من التحسين في جوانب السلامة، وعلاوة على ذلك، نؤكد أننا لن نعمل على تشغيل تلك المركبات في طرق دبي ما لم نكن واثقين بنسبة 100 % من أنها ستكون آمنة تماماً، وهذا عنصر أساسي بالنسبة لنا.

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