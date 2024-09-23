74.7 مليار درهم التجارة البينية بنمو 18 % في النصف الأول

شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة. وشكل التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نموذجاً يحتذى للعلاقات القوية بين الدول.

وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي 74.7 مليار درهم بنسبة نمو ناهزت 18 % مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام الماضي، كما بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 137 مليار درهم بقيمة مقاربة لعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 10 % مقارنة مع 2021 ونمو 21 % مقارنة مع 2019.

وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ 2 عالمياً للسعودية في تجارة السلع غير النفطية، كما تعتبر أهم وجهات صادرات السعودية غير النفطية وتستأثر بنحو 15 % من صادرات المملكة إلى العالم من السلع غير النفطية.

وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية 21.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة نمو ناهزت 19 % مقارنة بالفترة ذاتها عام 2023.

وبحسب تقرير التجارة الدولية للربع الرابع عن عام 2023 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تستحوذ الإمارات على 67.3 % من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى في التبادل التجاري السعودي غير النفطي - يشمل إعادة التصدير- مع دول مجلس التعاون.

قفزة واضحة

وارتفع حجم التجارة بين البلدين عام 2019 إلى 113 مليار درهم بنمو نحو 7 % مقارنة بعام 2018، الذي شهد قفزة واضحة في حجم التجارة وبلغ 107 مليارات درهم مقابل 33 مليار درهم خلال 2017، ونحو 32 مليار درهم في 2016، وفقاً للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وحققت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات السعودية نقلة نوعية في أعقاب تشكيل لجان التعاون الثنائي المنبثقة عن مجلس التنسيق بين البلدين، ليصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في السعودية نحو 27.75 مليار دولار حتى نهاية عام 2022 لتتصدر الإمارات قائمة أكثر الدول استثماراً في المملكة.

وتنوعت الاستثمارات السعودية في الإمارات لتشمل قطاعات التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية، والتقنية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.

ويمثل التعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي نموذجاً متميزاً على الصعيدين الخليجي والعربي والإقليمي، ويوفر قوة واستقراراً وتنمية للمنطقة، بما لدى البلدين من مقومات اقتصادية قوية، فضلاً عن الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة.

وتشهد الشراكة بين البلدين نمواً مستمراً وفق استراتيجية موحدة تركز على استثمار المقومات التنموية لكل منهما باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين عربيتين بما لهما من الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة والفرص الواعدة في الأسواق والقطاعات الحيوية.

نتائج طيبة

حقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج جيدة في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة، والتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تهدف إلى استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تقدم وازدهار البلدين. ونجح مجلس التنسيق في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتخدم الأجيال القادمة في البلدين.

وتؤكد المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلدين أن اللجان التي تم تشكيلها بعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أسهمت في تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون وتوظيف إمكانات البلدين التجارية والاستثمارية الضخمة لتعزيز التنمية المستدامة.

وتعمل اللجان على تحقيق المزيد من التعاون من خلال الاستفادة من المقومات التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتها التجارية و الاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.

وحقق البلدان خطوات كبيرة في تعزيز التكامل والتنسيق السعودي الإماراتي، ليشمل مظلة واسعة من القطاعات بدأت بالربط بين رواد الأعمال في البلدين، وإطلاق برامج مشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التبادل السياحي وتطوير القدرات في قطاع السياحة.

روابط الأخوة

وتضيف روابط الأخوة والإرث الحضاري بين الإمارات والسعودية قوة حقيقية للشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويرتبط البلدان بأواصر الأخوة والتلاحم، وتجمعهما ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم العربية والإسلامية المشتركة، فضلاً عن التكاتف ووحدة المواقف تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.