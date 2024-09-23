«الإمارات للوظائف» يستكشف اتجاهات سوق العمل

ينطلق اليوم الإمارات للوظائف 2024 ((رؤية)) في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت شعار ((أنت تستطيع))، حيث يركز المعرض على التوطين خلال لقاء الباحثين عن عمل مع أبرز الشركات الرائدة في مجال التوطين، لتبادل الفرص واستكشاف أحدث اتجاهات سوق العمل في الدولة.

شرطة دبي

وكشفت بعض الجهات المشاركة عن توفيرها 640 فرصة منها في 350 في القطاع الصحي و175 في الشرطة و115 في الجمارك، حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن طرح 175 شاغراً وظيفياً خاصاً بخريجي والثانوية العامة، بواقع 50 شاغراً لخريجي الجامعات من مختلف التخصصات، و125 شاغراً لخريجي الثانوية العامة.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، أن المشاركة في معرض الإمارات للوظائف 2024 تأتي في إطار حرص شرطة دبي على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب الإماراتي في مختلف الوظائف الأمنية، ووضع التوطين في أولوية أجندتها من خلال استقطاب الكوادر الإماراتية.

وأفاد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، بأن شرطة دبي حرصت دائماً على المشاركة في معرض الإمارات للوظائف، وعملت على مدار السنوات الماضية على توفير شواغر للشباب المواطن في مختلف المهام الوظيفية التي تحقق تطلعاتهم المستقبلية، وتُسخر إمكاناتهم وقدراتهم في العمل الشرطي.

القطاع الطبي

وكشفت هيئة الصحة بدبي عن أكثر من 350 فرصة عمل في القطاع الطبي مخصصة لتوظيف المواطنين في التخصصات (الصحية/الطبية، والتقنية، والإدارية). وأشار الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، إلى أن تفاصيل الشواغر وغيرها من الفرص التعليمية والتوظيفية، ستكون متاحة في معرض مواهب، الذي تنظمه الهيئة ضمن معرض رؤية الإمارات للوظائف 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. وأوضحت الدكتورة وديعة محمد، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة، أنه من المقرر أن تشارك 24 مؤسسة صحية في معرض مواهب، مؤكدة أن هذا العدد من المشاركات يعكس مستوى التعاون المثمر القائم بين الهيئة والقطاع الصحي الخاص في دبي.

تقنية المعلومات

وتتيح جمارك دبي 115 شاغراً وظيفياً في مختلف التخصصات المتنوعة أبرزها التفتيش الجمركي، المالية، تقنية المعلومات، التدقيق الجمركي، الوظائف المتخصصة لأصحاب الهمم.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: نعمل في جمارك دبي على تعزيز استراتيجية التوطين واستقطاب وتوظيف الكوادر الشابة وإلحاقهم بالعمل الجمركي، بالإضافة إلى دعم فئة أصحاب الهمم عبر تخصيص وظائف لهم تمكنهم من إبراز مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم. وأكدت سميرة محمد العوضي، مدير أول استقطاب المواهب في جمارك دبي، أهمية معرض التوظيف كونه فرصة لنا في جمارك دبي لنعرض الفرص الوظيفية واستقطاب الكوادر الإماراتية عبر فتح المجال لهم لبدء مستقبل واعد أساسه الابتكار واستشراف المستقبل مع الاستفادة من فرص التعلم والتطوير التي توفرها الدائرة ضمن بيئة عمل مستدامة.

وأكد مصرف الإمارات للتنمية، التزامه القوي بتمكين المواهب الوطنية الشابة وتطوير الكفاءات الإماراتية للانخراط في سوق العمل.

وأعرب أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، عن إيمانه بقدرات الشباب الإماراتي في تشكيل مستقبل الاقتصاد الوطني. وأكد أن مشاركة المصرف في ((رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2024)) تجسّد التزامه بتمكين جيل الشباب وتعزيز مسيرتهم المهنية.