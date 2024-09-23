«دوكاب» تكرس جهودها لتعزيز الكوادر الوطنية

أعلنت مجموعة ((دوكاب)) عن مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من ((رؤية الإمارات للوظائف 2024))، وتهدف مشاركة ((دوكاب)) إلى تشجيع الشباب الإماراتيين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لناحية تعزيز مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري في الدولة.

وتؤكد مشاركة مجموعة ((دوكاب)) في معرض ((رؤية الإمارات للوظائف))، دورها الريادي في رعاية المواهب والكفاءات الإماراتية الشابة، كما تعكس جهودها المستمرة في دعم التنويع الاقتصادي والمساهمة الفعالة في تعزيز مسيرة التوطين. وتتبنى ((دوكاب)) خطوات استراتيجية تتماشى مع جهود المجموعة المتواصلة وبرنامج دوكاب للتطوير الوطني، ولعل أبرز هذه الخطوات تعيين محمد المطوع أول رئيس تنفيذي إماراتي للمجموعة.

وتستعرض المجموعة خلال معرض ((رؤية الإمارات للوظائف 2024))، عدداً من المبادرات، منها برنامج ((بدايتي))، وبرنامج المنح الدراسية، وبرنامج تدريب الخريجين، وبرنامج الخدمة الوطنية، مما يعكس تفاني الشركة في رعاية المواهب المحلية وتعزيز بيئة العمل الديناميكية للمساهمة في الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات.

التزام

وأكدت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة دوكاب حرص المجموعة على إطلاق المبادرات والبرامج الرائدة بهدف تعزيز رأس المال البشري لدولة الإمارات، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الوطنية للنمو المستدام والابتكار.

وقالت: في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الطموحة بمجال التوطين، أطلقت دوكاب برامج مختلفة للتدريب والمنح وأبرزها: ((برنامج بدايتي)) الذي يتم من خلاله تدريب الخريجين الإماراتيين الجدد سنوياً في مختلف المجالات وتمكينهم من التفوق في حياتهم المهنية، بالإضافة إلى برنامج المنح الدراسية الذي يستفيد منه سنوياً طلاب الهندسة بمختلف فروعها حيث ينضمون بعد التخرج إلى مجالات العمل الرئيسية لـ((دوكاب))، ويتيح هذا البرنامج للمشاركين تطوير مهاراتهم وتعويدهم على سوق العمل.

وأضافت: ((تبلغ اليوم نسبة الوظائف القابلة للتوطين في دوكاب 42%، فيما يشكل عدد الموظفين الإماراتيين العاملين في دوكاب حالياً 162 موظفاً من إجمالي عدد الموظفين العاملين في دوكاب أي بارتفاع 600% من عام 2014 إلى عام 2024. وعلى مدى 10 أعوام، نجحت دوكاب في توظيف أكثر من 100 مواطن إماراتي من خلال التوظيف المباشر، وسجلت نسبة التوطين في الإدارة المتوسطة 30%، وأكثر من 70% في الإدارة التنفيذية. ونجحت برامج دوكاب في استقطاب نحو 70 خريجاً جامعياً، و56 مهندساً ومهندسة إماراتيين من خلال برنامج المنح الدراسية، ونحو 100 مواطن إماراتي من ذوي الخبرة.

وأشارت إلى أن دوكاب أطلقت في العام الماضي برنامج متدربي الخدمة الوطنية الذي يمنح الشباب الإماراتيين ممن أنهوا متطلبات التخرج بدرجة البكالوريوس فرصاً تدريبية تمتد حتى نحو 11 شهراً بمكافآت مالية مجزية، ويندرج تحت مظلة برنامج بدايتي الذي يهدف إلى استقطاب المواطنين وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية، ريثما يتم استدعاؤهم للخدمة الوطنية، مما يسهم في صقل مهارات الشباب الإماراتيين وتمكينهم من المساهمة في مسيرة نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والذي يمثل رافداً محورياً للاقتصاد الوطني ويندرج ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وختمت منى فكري قائلة: نؤمن في ((دوكاب)) بأهمية إتاحة الفرص التدريبية للكوادر الوطنية وإعدادهم لسوق العمل والارتقاء بقدراتهم ومواهبهم ودمجهم في بيئة عمل احترافية تزودهم بالمهارات المستقبلية الرئيسية للتعامل بمرونة مع سوق العمل ومتطلباته.

وتحرص مجموعة دوكاب على تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها، وتطويرها بما يتناسب والرؤى والاستراتيجيات الخاصة بدولة الإمارات، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على الخارطة الاقتصادية العالمية.