طحنون بن زايد: ‏ تمنياتنا للمملكة المزيد من التقدم ومواصلة الإنجازات الكبرى

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وتمنى سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة ((إكس)) للمملكة العربية السعودية المزيد من التطور والتقدم ومواصلة الإنجازات الكبرى والنوعية التي تشهدها في كافة المجالات، حيث دون سموه: ((نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي، متمنين للمملكة المزيد من التطور والتقدم ومواصلة الإنجازات الكبرى والنوعية التي تشهدها في كافة المجالات.

حفظ الله المملكة وأدام عزها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة)).