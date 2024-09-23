محمد الشرقي: استثمار طاقات الشباب والناشئة من الموهوبين والمبدعين أولوية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سيف محمد المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، والوفد المرافق له، بمناسبة فوز النادي بدرع ماسية لأفضل ابتكار في منافسات يوم المخترعين بإندونيسيا، إضافة لـ 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية.

وأكد سموه خلال اللقاء، أهمية استثمار طاقات الشباب والناشئة من الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات، مشيراً إلى دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز الإبداع والابتكار وتشجيع المواهب على المشاركة في كافة المحافل، إسهاماً في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في المجالات كافة.

وهنأ سموه الفريق على هذا الإنجاز الاستثنائي، مشيداً بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري للنادي، ومؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير قدرات منتسبي النادي لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

يذكر أن نادي الفجيرة العلمي، شارك بوفد رسمي لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية إندونيسيا، وقدم المشاركون مشروعات متميزة، منها الذراع الآلية وطائرة درون لخدمة المزارعين وروبوت الفاحص الأمني، وحقق النادي نجاحاً كبيراً خلال المعرض، حيث استقطب جناحه أعداداً كبيرة من الزوار. كما نال النادي الدرع الماسية للتميز العلمي، وحصل مدير النادي على جائزة خاصة من وفد هونغ كونغ.

من جانبه، أعرب الدكتور سيف المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل للشباب، مؤكداً أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتهم وتحفيزهم نحو تحقيق المزيد من النتائج المميزة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.