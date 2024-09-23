حاكم الشارقة يعيّن مديراً لجامعة كلباء
التاريخ
9/23/2024 7:15:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة كلباء، قرار رئيس الجامعة بشأن تعيين مدير لجامعة كلباء.
وبحسب القرار تعين الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني مديراً لجامعة كلباء، وعضواً في مجلس أمناء الجامعة خلفاً لسلفها بحكم منصبها، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
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