حاكم الشارقة يعيّن مديراً لجامعة كلباء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس كلباء، قرار رئيس الجامعة بشأن تعيين مدير لجامعة كلباء.

وبحسب القرار تعين الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني مديراً لجامعة كلباء، وعضواً في مجلس أمناء الجامعة خلفاً لسلفها بحكم منصبها، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.