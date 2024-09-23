رئيس الدولة: الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والفضاء تجسد رؤية الإمارات وأمريكا للتنمية والازدهار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة.
وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، أمس. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حساب سموه في منصة ((إكس)):
((سعدت باللقاء مع فخامة جو بايدن اليوم في واشنطن. بحثنا العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ وغيرها من المجالات التي تجسد رؤيتنا المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع)).
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