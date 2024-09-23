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رئيس الدولة: الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والفضاء تجسد رؤية الإمارات وأمريكا للتنمية والازدهار

9/23/2024 7:15:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة. وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، أمس. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عبر حساب سموه في منصة ((إكس)): ((سعدت باللقاء مع فخامة جو بايدن اليوم في واشنطن. بحثنا العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة في الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والمناخ وغيرها من المجالات التي تجسد رؤيتنا المشتركة للتنمية والازدهار والاستقرار للجميع)).

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