محمد بن زايد ومحمد بن راشد: علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه على منصة ((إكس)): ((أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة)).

وأضاف سموه: ((الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة)). كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ((رعاه الله))، المملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها باليوم الوطني السعودي.

وقال سموه في حسابه على منصة ((إكس)): ((نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني.. كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة.. وأمن وأمان)). وأضاف سموه: ((نسأل الله أن يديم محبتنا.. وأخوتنا.. وعلاقاتنا الراسخة.. وأن يجعل الشعبين الشقيقين في مسيرة خير وتنمية مستمرة.. مستقرة.. متسارعة بإذن الله)).

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عبر منصة ((إكس)): ((أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.. علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون ورؤية طموحة لتحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما)).

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، شقيقتها المملكة العربية السعودية، احتفالاتها بيومها الوطني الـ 94 حيث تعد العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات والمملكة، أنموذجاً فريداً، بالنظر إلى عمقها وتكامليتها.