عملية ((البيجر)) من نفذها الكيان أم أمريكا؟!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

ولذلك‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬حول‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬النوعية‭ ‬هي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقنيات‭ ‬الحروب‭ ‬المستقبلية‭! ‬مِن‭ ‬بين‭ ‬مَن‭ ‬أثار‭ ‬الشكوك‭ ‬وهم‭ ‬كثيرون‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬أركان‭ ‬حرب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستطلاع‭ ‬المصري‭ ‬الأسبق‭ ‬أن‭ (‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬التقنية‭ ‬عالية‭ ‬الدقة‭ ‬المستخدمة‭ ‬لاستهداف‭ ‬الأجهزة‭ ‬اللاسلكية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭)! ‬وما‭ ‬يؤكد‭ ‬شكوكه‭ ‬تلك‭ ‬الأخبار‭ ‬المتداولة‭ ‬حول‭ ‬رصد‭ ‬طائرة‭ ‬‭(‬ EC -130 H ‭ ‬ COMPASS ‭ ‬ CALL ‭)‬‭ ‬للحروب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التابعة‭ ‬للقوة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬أمريكا‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬لبنان‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬الهجمة‭ ‬الإلكترونية‭! ‬وحيث‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضليعة‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬واستخدامات‭ ‬التجسس‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمراقبة‭ ‬الجماعية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭!‬

{ ‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬البيجر‮»‬‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬أكبر‭ ‬لنوايا‭ ‬المخططات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب‭ ‬الإقليمية‭ ‬رغم‭ ‬تأكيداتها‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والإعلامية‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلافي‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭!‬

تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العلن‭ ‬تتناقض‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬تحركات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العملية‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬المطلق‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وإمداده‭ ‬بكل‭ ‬أشكال‭ ‬الأسلحة‭ ‬الفتاكة،‭ ‬والتعاون‭ ‬الوطيد‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتجسس‭! ‬أو‭ ‬نيات‭ ‬العقول‭ ‬المسيطرة‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بحرب‭ ‬عالمية‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬روبرت‭ ‬كيندي‭ ‬مؤخرا‭ ‬أن‭ (‬الصقور‭ ‬مثل‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬وديك‭ ‬تشيني‭ ‬وجون‭ ‬بولتون‭ ‬وغيرهم‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري،‭ ‬هؤلاء‭ ‬ومن‭ ‬يتبعهم‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يدفعون‭ ‬تجاه‭ ‬حرب‭ ‬عالمية‭ ‬نووية‭ ‬وأنهم‭ ‬يغامرون‭ ‬بمستقبل‭ ‬الأرض‭ ‬والبشرية‭)! ‬ولعل‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬كلامه‭ ‬هو‭ ‬سلوك‭ ‬الناتو‭ ‬في‭ ‬التصعيد‭ ‬تجاه‭ ‬روسيا‭ ‬عبر‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتجاه‭ ‬الصين‭ ‬عبر‭ ‬تايوان‭ ‬وسلوك‭ ‬أمريكا‭ ‬تجاه‭ ‬غزة‭ ‬والدعم‭ ‬المطلق‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والنفاق‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تجاه‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬قيادة‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بـ«الضربة‭ ‬العالمية‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬بدء‭ ‬بناء‭ ‬قاعدتين‭ ‬جديدتين‭ (‬القاذفات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬النووية‭) ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬ (B21 RAIDER) ‭ ‬وعزمه‭ ‬شراء‭ (‬100‭ ‬قاذفة‭) ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز،‭ ‬مما‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬أمريكا‭ ‬وخلال‭ ‬بضعة‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭!‬

{ ‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬المتربح‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬كتجارة‭! ‬وخلف‭ ‬الدمار‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭! ‬ومهندس‭ ‬الحروب‭ ‬الاستبدادية‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬وآخر‭! ‬وحيث‭ ‬قال‭ ‬مؤخرا‭ ‬أيضا‭ ‬السيناتور‭ ‬روبرت‭ ‬كيندي‭ ‬إن‭ (‬حزب‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬هو‭ ‬حزب‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬وشركات‭ ‬الأدوية‭ ‬العالمية‭ ‬والبنوك‭ ‬العالمية،‭ ‬وأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬وراء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬العالم‭)! ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬ديك‭ ‬تشيني‭ ‬أعلن‭ ‬دعمه‭ ‬لـ«كامالا‭ ‬هاريس‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬جمهوري‭! ‬

تصريحات‭ ‬روبرت‭ ‬كيندي‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬رابط‭ ‬قناة‭ ‬ ‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬الاطلاع‭ ‬أكثر‭.‬

{ ‭ ‬ولأن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬كقاعدة‭ ‬نوعية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاستعمار‭ ‬الغربي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭! ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬البروجندا‭ ‬الإعلامية‭ ‬حول‭ ‬تحكمه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كيان‭ ‬عسكري‭ ‬وظيفي‭ ‬متقدم‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭! ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬من‭ ‬استعراض‭ ‬للقوة‭ ‬والغطرسة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬وقيامه‭ ‬بكل‭ ‬أشكال‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬البيجر‮»‬‭ ‬فهو‭ ‬بتوافق‭ ‬ودعم‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الصهيونية‭ ‬العالمية‭ ‬والنخبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬وشركات‭ ‬الدواء‭ ‬العالمية‭ ‬والبنوك‭ ‬العالمية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هي‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬الكوارث‭ ‬والاستخدامات‭ ‬الشيطانية‭ ‬حتى‭ ‬للعلم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والاستخبارات‭! ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬البيجر‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إلا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تجاربها‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬مؤخرا‭ ‬إيذانا‭ ‬بحروب‭ ‬المستقبل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬أو‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬العنوان‭ ‬لتلك‭ ‬العملية‭ ‬هو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والغرب‭ ‬الاستعماري‭ ‬اللذان‭ ‬يقفان‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬خلف‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ولا‭ ‬يكتفيان‭ ‬بكل‭ ‬الكوارث‭ ‬التي‭ ‬أثخنا‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وشعوبها‭ ‬بها،‭ ‬ليبلغ‭ ‬التصميم‭ ‬الشيطاني‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بمحاولة‭ ‬المجازفة‭ ‬بفناء‭ ‬الأرض‭ ‬والبشرية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حروب‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬روسيا‭ ‬بأوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬بالكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬التجريب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لحروب‭ ‬المستقبل‭ ‬‮«‬الجيل‭ ‬السابع‮»‬‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وما‭ ‬قبلها‭ ‬بشكل‭ ‬خفي‭!‬