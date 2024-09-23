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التحول الرقمي.. إنجاز دولي

9/23/2024 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لطالما‭ ‬كانت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الأولى‭ ‬والرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم،‭ ‬والنهضة‭ ‬والتحديث‭.. ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة،‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬والإدارة،‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬النفط‭ ‬والعمل‭ ‬البلدي،‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭.. ‬وفي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الحيوية‭ ‬والتنموية‭.‬

واليوم‭ ‬تخوض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬الريادة‮»‬‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬العصري‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بأن‭ ‬لغة‭ ‬العصر‭ ‬والمستقبل‭ ‬المشرق‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتوظيفها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭.‬

وبفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وبجهود‭ ‬وطنية‭ ‬رفيعة‭ ‬ومتميزة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬أمس،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬الذين‭ ‬يستحقون‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والشكر،‭ ‬والإشادة‭ ‬والثناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬انجاز‭ ‬دولي‭.‬

هذا‭ ‬إنجاز‭ ‬دولي‭ ‬مشرف‭.. ‬لقد‭ ‬تقدمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الالكتروني‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬متماشية‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭.. ‬ففي‭ ‬مؤشر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬تقدمت‭ ‬البحرين‭ ‬55‭ ‬مرتبة‭ ‬واحتلت‭ ‬المركز‭ ‬الـ10‭ ‬عالمياً،‭ ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬تقدمت‭ ‬31‭ ‬مرتبة،‭ ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬تقدمت‭ ‬33‭ ‬مرتبة‭.. ‬وتبوأت‭ ‬البحرين‭ ‬المكانة‭ ‬الأولى‭ ‬دوليا،‭ ‬في‭ ‬مؤشري‭ ‬تبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬والإطار‭ ‬المؤسسي‭ ‬الرقمي‭.‬

أذكر‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابية،‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬الرقمية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬خدمة‭ ‬إلكترونية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الوطنية‭ ‬89 % ،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الكلفة‭ ‬الحكومية‭ ‬بنسبة‭ ‬75 % ،‭ ‬وتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬المستغرق‭ ‬لإنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬بنسبة‭ ‬68 % ،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تماشي‭ ‬هذه‭ ‬المنجزات‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬حكومية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬للجميع‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المعاملات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المنجزة‭ ‬بلغ‭ (‬4‭) ‬ملايين‭ ‬معاملة،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬قيمة‭ ‬المدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ (‬374‭) ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وتم‭ ‬تدشين‭ ‬تطبيقات‭ ‬عديدة‭ ‬مثل‭ (‬التاجر،‭ ‬صحتي،‭ ‬تواصل،‭ ‬أي‭ ‬شباب،‭ ‬المرور‭.. ‬وغيرها‭) ‬بجانب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬والمعاملات‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬ثقافة‭ ‬حياة‭ ‬يومية‭ ‬لدى‭ ‬المواطن‭ ‬والمقيم،‭ ‬ومحل‭ ‬إشادة،‭ ‬ونموذجا‭ ‬يضرب‭ ‬به‭ ‬المثل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

تبقى‭ ‬نقطة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬أولوية‭ ‬لدى‭ ‬الجميع،‭ ‬وهي‭ ‬الإشارة‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬وجه‭ ‬إليها‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬الريادة‮»‬‭ ‬والقمة‭ ‬والتميز‭ ‬المستدام،‭ ‬حينما‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬بالأمس‭: (‬إن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬تقني‭ ‬مرموق،‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويدفعنا‭ ‬نحو‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬والاستمرار،‭ ‬في‭ ‬انتهاج‭ ‬سياسات‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والنظم،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭). ‬

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