التحول الرقمي.. إنجاز دولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لطالما كانت مملكة البحرين الأولى والرائدة على مستوى المنطقة، في مشاريع ومبادرات وبرامج التطور والتقدم، والنهضة والتحديث.. في التعليم والصحة، في التنظيم والإدارة، في اكتشاف النفط والعمل البلدي، في التجارة والصناعة.. وفي الكثير من الأمور الحيوية والتنموية.
واليوم تخوض مملكة البحرين تجربة «الريادة» من جديد، وفي ظل التطور العصري والتكنولوجي، عبر تحقيق مراكز متقدمة في التحول الرقمي، إيمانا منها بأن لغة العصر والمستقبل المشرق تكمن في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في خدمة الوطن والمواطن، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي، وتطوير العمل الحكومي والخاص.
وبفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، وبجهود وطنية رفيعة ومتميزة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، أمس، وكافة أعضاء «فريق البحرين»، الذين يستحقون كل التقدير والشكر، والإشادة والثناء على ما تحقق من انجاز دولي.
هذا إنجاز دولي مشرف.. لقد تقدمت مملكة البحرين 36 مرتبة لتكون ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم في العمل الالكتروني والتحول الرقمي، التي جاءت متماشية مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.. ففي مؤشر البنية التحتية للاتصالات تقدمت البحرين 55 مرتبة واحتلت المركز الـ10 عالمياً، وفي مؤشر الخدمات الرقمية تقدمت 31 مرتبة، وفي مؤشر رأس المال البشري تقدمت 33 مرتبة.. وتبوأت البحرين المكانة الأولى دوليا، في مؤشري تبني التكنولوجيا في الخدمات الحكومية والإطار المؤسسي الرقمي.
أذكر في أغسطس الماضي أنه تم إعلان أن مسيرة التحول الرقمي في البحرين حققت مجموعة من مؤشرات الأداء الإيجابية، إذ بلغ إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية عبر جميع القنوات الرقمية أكثر من 700 خدمة إلكترونية، في حين بلغت نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية والأنظمة الوطنية 89 % ، الأمر الذي أسهم في خفض الكلفة الحكومية بنسبة 75 % ، وتوفير الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بنسبة 68 % ، ما يعكس تماشي هذه المنجزات مع رؤية وتوجيهات الحكومة لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية للجميع.
كما تم الإشارة إلى أن عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة بلغ (4) ملايين معاملة، وتجاوزت قيمة المدفوعات عبر جميع القنوات الإلكترونية (374) مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري، وتم تدشين تطبيقات عديدة مثل (التاجر، صحتي، تواصل، أي شباب، المرور.. وغيرها) بجانب الكثير من الأمور والمعاملات التي أصبحت ثقافة حياة يومية لدى المواطن والمقيم، ومحل إشادة، ونموذجا يضرب به المثل على مستوى المنطقة.
تبقى نقطة بالغة الأهمية، ويجب أن تكون محل أولوية لدى الجميع، وهي الإشارة الذكية التي وجه إليها معالي وزير الداخلية للحفاظ على موقع «الريادة» والقمة والتميز المستدام، حينما قال في لقاء هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بالأمس: (إن ما تحقق من إنجاز تقني مرموق، يضاعف من مسؤوليتنا المشتركة، ويدفعنا نحو المحافظة على هذا التقدم والاستمرار، في انتهاج سياسات الابتكار، وتوظيف التقنيات لتوفير أفضل الخدمات والنظم، للارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات).
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