(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعياد الشقيقة المملكة العربية السعودية أعياد لنا، نفرح بما تحقق لها من إنجازات وما قامت به من جهود لتبني حضارتها وتقدمها ونماءها وتكون رقما محسوبا على مستوى العالم ولتكون أيضا سدا منيعا لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ولقد اختارت سياسة حكيمة تمد فيها الخير والنماء ليس على أرضها ومواطنيها فحسب بل على المناطق المجاورة لتتجانس مع تقدمها ونمائها إيمانا منها بأن الاستقرار في مناطق الجوار استقرار لها.
وبالنسبة إلى البحرين فالوضع اكثر ترابطا والتحاما سواء بين القيادتين أو الحكومتين أو الشعبين، وقد أدى وقوفهما جنبا إلى جنب امام التحديات والأزمات في المنطقة إلى بناء جسر عميق يربط كلا البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وهذه الأيام نشاهد ان العلاقات بدأت تسير في التقارب أكثر وأكثر وأن أحلام المواطنين بأن يكون البلدان بلدا واحدا صارت قريبة وصار مؤكدا للشعبين والقيادتين والحكومتين ان تقدم كل جهة هو تقدم للجهة الأخرى وأن تطورها وقوتها قوة للبلدين، وصار كل شعب يشعر انه مسؤول عن أمن واستقرار الشعب الآخر وأن حياته وتطوره مرهونان بحياة الشعب الآخر وتطوره.
إن يوم 23 سبتمبر لم يعد يوما وطنيا للشقيقة المملكة العربية السعودية فقط بل يوما وطنيا لنا ولكل محبي أمن الخليج واستقراره.
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