MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولقد‭ ‬اختارت‭ ‬سياسة‭ ‬حكيمة‭ ‬تمد‭ ‬فيها‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬ومواطنيها‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لتتجانس‭ ‬مع‭ ‬تقدمها‭ ‬ونمائها‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بأن‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الجوار‭ ‬استقرار‭ ‬لها‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬فالوضع‭ ‬اكثر‭ ‬ترابطا‭ ‬والتحاما‭ ‬سواء‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬أو‭ ‬الحكومتين‭ ‬أو‭ ‬الشعبين،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬وقوفهما‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬امام‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬جسر‭ ‬عميق‭ ‬يربط‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬وهذه‭ ‬الأيام‭ ‬نشاهد‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بدأت‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬التقارب‭ ‬أكثر‭ ‬وأكثر‭ ‬وأن‭ ‬أحلام‭ ‬المواطنين‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬البلدان‭ ‬بلدا‭ ‬واحدا‭ ‬صارت‭ ‬قريبة‭ ‬وصار‭ ‬مؤكدا‭ ‬للشعبين‭ ‬والقيادتين‭ ‬والحكومتين‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬هو‭ ‬تقدم‭ ‬للجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬وأن‭ ‬تطورها‭ ‬وقوتها‭ ‬قوة‭ ‬للبلدين،‭ ‬وصار‭ ‬كل‭ ‬شعب‭ ‬يشعر‭ ‬انه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الشعب‭ ‬الآخر‭ ‬وأن‭ ‬حياته‭ ‬وتطوره‭ ‬مرهونان‭ ‬بحياة‭ ‬الشعب‭ ‬الآخر‭ ‬وتطوره‭.‬

إن‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يوما‭ ‬وطنيا‭ ‬للشقيقة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬يوما‭ ‬وطنيا‭ ‬لنا‭ ‬ولكل‭ ‬محبي‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬واستقراره‭.‬