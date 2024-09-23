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هذا الإعلام العربي المجرم

9/23/2024 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحدثت‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مقال‭ ‬الكاتب‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬رازن‭ ‬عضو‭ ‬كرسي‭ ‬الإعلام‭ ‬الجديد‭ ‬بجامعة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬وعنوانه‭ ‬‮«‬هل‭ ‬أصبح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬أقلام‮»‬‭ ‬ناعمة‭ ‬عربية؟‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يناقش‭ ‬ظاهرة‭ ‬الكتاب‭ ‬وأجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬عمليا‭ ‬تصطف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتخدمها‭.‬

هذه‭ ‬ظاهرة‭ ‬في‭ ‬منتهى‭ ‬الخطورة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬كلها،‭ ‬وليس‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬وحدهم،‭ ‬لهجمة‭ ‬شرسة‭ ‬تستهدف‭ ‬تدمير‭ ‬مستقبل‭ ‬الأمة‭ ‬بأسره‭ ‬بالمعنى‭ ‬الحرفي‭.‬

أول‭ ‬سؤال‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نطرحه‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مناقشة‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬هو،‭ ‬كيف‭ ‬نفسرها؟‭.. ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يفسر‭ ‬أن‭ ‬كتَّابا‭ ‬عربا‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬إعلام‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬تواصل‭ ‬عربية‭ ‬يدافعون‭ ‬عن‭ ‬أعداء‭ ‬الأمة،‭ ‬وتتخذ‭ ‬مواقف‭ ‬إعلامية‭ ‬وسياسية‭ ‬تخدم‭ ‬أهداف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأعداء؟‭.. ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬عربي‭ ‬أن‭ ‬يتجاهل‭ ‬إبادة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬عربي،‭ ‬ويتخذ‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬العدو؟

في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬نمر‭ ‬بها،‭ ‬يعتبر‭ ‬الصمت‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وعن‭ ‬المواقف‭ ‬الغربية‭ ‬والإحجام‭ ‬عن‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الأمة‭ ‬جريمة‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته،‭ ‬فما‭ ‬بالك‭ ‬بمن‭ ‬يقدم‭ ‬تبريرات‭ ‬لهذه‭ ‬الجرائم‭ ‬خدمة‭ ‬للمجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والغربيين؟

هذا‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬ظاهرة‭ ‬شاذة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭. ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬غربية‭ ‬مؤيدة‭ ‬لهذه‭ ‬الإبادة‭ ‬ومشاركة‭ ‬فيها‭ ‬أيقظت‭ ‬العرب‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬حقيقة‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمشروع‭ ‬الصهيوني‭ ‬وطبيعته‭ ‬الإرهابية‭ ‬الإجرامية،‭ ‬وعلى‭ ‬حقيقة‭ ‬الكفاح‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‭ ‬والاستقلال‭ ‬وحتمية‭ ‬مناصرة‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭.‬

في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يتخذون‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬أو‭ ‬الإعلاميين‭ ‬العرب‭ ‬يرتكبون‭ ‬جريمة‭ ‬كبرى‭.‬

إذن،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفسر‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الخطيرة‭ ‬الشاذة؟

قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ليس‭ ‬سرا‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬اخترقوا‭ ‬الساحة‭ ‬العربية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وحتى‭ ‬قبل‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الحالية‭ ‬لغزة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬ساحة‭ ‬الإعلام،‭ ‬واستطاعوا‭ ‬تجنيد‭ ‬بعض‭ ‬الكتاب‭ ‬والإعلاميين‭ ‬العرب‭.‬

بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬لدينا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬كتاب‭ ‬وإعلاميون،‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬عددهم،‭ ‬أصبحوا‭ ‬مرتبطين‭ ‬مصلحيا‭ ‬بإسرائيل‭ ‬ويدافعون‭ ‬عنها‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭.‬

بالتأكيد‭ ‬هناك‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬والإعلاميين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬يعبرون‭ ‬عنها‭ ‬مواقف‭ ‬صحيحة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬قناعاتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬التعبير‭ ‬عنها‭. ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مقبولا‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬مقبولا‭ ‬لا‭ ‬سياسا‭ ‬ولا‭ ‬أخلاقيا‭ ‬ولا‭ ‬وطنيا‭.‬

عموما‭ ‬وأيا‭ ‬كان‭ ‬التفسير‭ ‬هذه‭ ‬ظاهرة‭ ‬لها‭ ‬نتائج‭ ‬خطيرة‭.‬

الكاتب‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬رازن‭ ‬لخص‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬جملة‭ ‬معبرة‭ ‬حين‭ ‬قال‭: ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الكُتّاب‭ ‬أسبابهم‭ ‬أو‭ ‬مصالحهم،‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬المقالات‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬المواجهة‭ ‬الدائرة‭ ‬اليوم‭ ‬سياسيًا‭ ‬واجتماعيًا‭ ‬وعسكريًا‭. ‬إنها‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬زعزعة‭ ‬الثقة‭ ‬النفسية‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المواجهة،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬تسبق‭ ‬الهزيمة‭ ‬النفسية‭ ‬والاستسلام‭ ‬المبكر‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬بالفعل‭ ‬أخطر‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬هذا‭ ‬الإعلام‭ ‬الذي‭ ‬يصطف‭ ‬بجانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭. ‬هذا‭ ‬إعلام‭ ‬يخدم‭ ‬هدف‭ ‬أعداء‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬المواطنون‭ ‬العرب‭ ‬بالهزيمة‭ ‬النفسية‭ ‬وبالانكسار‭ ‬ويستسلمون‭ ‬للواقع‭ ‬الحالي‭.‬

في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬الكبرى‭ ‬وحين‭ ‬تتعرض‭ ‬الأمة‭ ‬لهجمة‭ ‬عدوانية‭ ‬شرسة‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬اليوم‭ ‬تكون‭ ‬المهمة‭ ‬الأساسية‭ ‬للكتاب‭ ‬والمثقفين‭ ‬والإعلام‭ ‬عموما‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬وبقدرات‭ ‬الأمة‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬المحنة،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الصمود‭ ‬وإلى‭ ‬استنهاض‭ ‬الهمم‭.‬

هذه‭ ‬مهمة‭ ‬أساسية‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬اليوم‭ ‬وخصوصا‭ ‬كما‭ ‬نقول‭ ‬مرارا‭ ‬إن‭ ‬معركة‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وأعداء‭ ‬الأمة‭ ‬معركة‭ ‬طويلة‭ ‬ممتدة‭. ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬معركة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬الأمة‭ ‬ذاته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أظهرت‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الحالية‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الحقيقي‭ ‬هو‭ ‬إبادة‭ ‬الأمة‭ ‬بأسرها‭.‬

لكل‭ ‬هذا،‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬العدو‭ ‬ويقدم‭ ‬له‭ ‬مبررات‭ ‬العدوان‭ ‬والإبادة‭ ‬ويسعى‭ ‬لتكريس‭ ‬قيم‭ ‬الهزيمة‭ ‬والانكسار‭ ‬والاستسلام‭ ‬هو‭ ‬إعلام‭ ‬عربي‭ ‬مجرم‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭.. ‬مجرم‭ ‬بحق‭ ‬الأمة‭ ‬وبحق‭ ‬أرواح‭ ‬الشهداء‭ ‬وضحايا‭ ‬الإبادة‭ ‬وبحق‭ ‬مستقبل‭ ‬أوطاننا‭ ‬وأبنائنا‭ ‬وأحفادنا‭.‬

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