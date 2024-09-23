Tuesday, 24 September 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير طبي للشباب والأطفال من مشروبات تضر البنكرياس

9/23/2024 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حذرت‭ ‬جهات‭ ‬صحية‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬إقبال‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشروبات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الحليب‭ ‬المكثف‭ ‬والسكر‭ ‬وإضافتهما‭ ‬إلى‭ ‬الكريمة‭ ‬والشوكولاتة‭ ‬لأنها‭ ‬تهدد‭ ‬صحة‭ ‬البنكرياس‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬والمنتشرة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬بالمراكز‭ ‬التجارية،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬البيع‭ ‬بالسوبرماركت،‭ ‬ونبهت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكافيين‭ ‬لا‭ ‬تناسب‭ ‬أعمارهم،‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬إصابة‭ ‬الأطفال‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬ومقاومة‭ ‬الإنسولين‭.‬

ولفت‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬السجواني‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬الأسرة‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬تناول‭ ‬الشباب‭ ‬وكذلك‭ ‬الأطفال‭ ‬المشروبات‭ ‬المحلاة‭ ‬بالحليب‭ ‬المكثف،‭ ‬والسكر‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬وضعه‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مشروبات‭ ‬صار‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭ ‬كبيراً،‭ ‬وتبين‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬العالمية‭ ‬أنها‭ ‬تدمر‭ ‬البنكرياس‭ ‬وتزيد‭ ‬نسب‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقل‭ ‬مستوى‭ ‬حرق‭ ‬الجسم‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬السمنة‭ ‬وآلام‭ ‬العضلات‭ ‬والمفاصل‭ ‬وغيرها‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر،‭ ‬والتوعية‭ ‬بطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬ظهوره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬وممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته،‭ ‬حيث‭ ‬يعرف‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬بأنه‭ ‬مرض‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬الجلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭ (‬أو‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭) ‬عن‭ ‬المعدل‭ ‬الطبيعي،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والعينين‭ ‬والكلى‭ ‬والأعصاب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬السيسي‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬عمرية‭ ‬صغيرة،‭ ‬وإن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يخضع‭ ‬للعوامل‭ ‬الوراثية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬وانتشار‭ ‬عادات‭ ‬غذائية‭ ‬ضارة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬تكرار‭ ‬التردد‭ ‬على‭ ‬محال‭ ‬بيع‭ ‬القهوة‭ ‬المشهورة‭ ‬واعتماد‭ ‬مشروبات‭ ‬معينة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬ضارة‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاعتياد‭ ‬على‭ ‬المشروبات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكافيين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬توعية‭ ‬الأهل‭ ‬والأسر‭ ‬للأبناء‭ ‬بمخاطر‭ ‬هذه‭ ‬المشروبات‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬اعتمادها‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬يومي،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬كميات‭ ‬السكر‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬الجسم‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬عدة‭ ‬وتزيد‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭.‬

MENAFN23092024000055011008ID1108706386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث