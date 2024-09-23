تحذير طبي للشباب والأطفال من مشروبات تضر البنكرياس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفت‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬السجواني‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬الأسرة‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬تناول‭ ‬الشباب‭ ‬وكذلك‭ ‬الأطفال‭ ‬المشروبات‭ ‬المحلاة‭ ‬بالحليب‭ ‬المكثف،‭ ‬والسكر‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬وضعه‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مشروبات‭ ‬صار‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭ ‬كبيراً،‭ ‬وتبين‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬العالمية‭ ‬أنها‭ ‬تدمر‭ ‬البنكرياس‭ ‬وتزيد‭ ‬نسب‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬والشباب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقل‭ ‬مستوى‭ ‬حرق‭ ‬الجسم‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬السمنة‭ ‬وآلام‭ ‬العضلات‭ ‬والمفاصل‭ ‬وغيرها‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتشجيع‭ ‬التشخيص‭ ‬المبكر،‭ ‬والتوعية‭ ‬بطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬ظهوره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬وممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته،‭ ‬حيث‭ ‬يعرف‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬بأنه‭ ‬مرض‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬الجلوكوز‭ ‬في‭ ‬الدم‭ (‬أو‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭) ‬عن‭ ‬المعدل‭ ‬الطبيعي،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والعينين‭ ‬والكلى‭ ‬والأعصاب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬السيسي‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬عمرية‭ ‬صغيرة،‭ ‬وإن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يخضع‭ ‬للعوامل‭ ‬الوراثية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬لنمط‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬وانتشار‭ ‬عادات‭ ‬غذائية‭ ‬ضارة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬تكرار‭ ‬التردد‭ ‬على‭ ‬محال‭ ‬بيع‭ ‬القهوة‭ ‬المشهورة‭ ‬واعتماد‭ ‬مشروبات‭ ‬معينة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬ضارة‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬وكذلك‭ ‬الاعتياد‭ ‬على‭ ‬المشروبات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الكافيين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬توعية‭ ‬الأهل‭ ‬والأسر‭ ‬للأبناء‭ ‬بمخاطر‭ ‬هذه‭ ‬المشروبات‭ ‬ومنعهم‭ ‬من‭ ‬اعتمادها‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬يومي،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬كميات‭ ‬السكر‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬الجسم‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬مخاطر‭ ‬عدة‭ ‬وتزيد‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭.‬