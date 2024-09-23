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بريطانيا: الجلوس أمام المدفأة هذا العام قد يكلفك غرامة

9/23/2024 7:12:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواجه‭ ‬البريطانيون‭ ‬تحذيرًا‭ ‬هذا‭ ‬الخريف‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬فرض‭ ‬غرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬عليهم‭ ‬إذا‭ ‬جلسوا‭ ‬أمام‭ ‬المدفأة‭ ‬في‭ ‬منازلهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يعيشون‭ ‬فيها‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحذير‭ ‬بموجب‭ ‬قواعد‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمناطق‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الدخان‭ (‬ Smoke ‭ ‬ Control ‭ ‬ Areas ‭) ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬كمية‭ ‬الدخان‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬المدافئ‭ ‬أو‭ ‬المواقد‭.‬

وبموجب‭ ‬قوانين‭ ‬مناطق‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الدخان‭ ‬تُفرض‭ ‬قيود‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬الدخان‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬المداخن‭. ‬وقد‭ ‬أصبحت‭ ‬معظم‭ ‬إنجلترا‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬المناطق،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لكمية‭ ‬الدخان‭ ‬المسموح‭ ‬بانبعاثها‭ ‬من‭ ‬المدفأة‭ ‬بـ5‭ ‬جرامات‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬5‭ ‬جرام‭ ‬لكل‭ ‬كيلوواط‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المدفأة‭ ‬على‭ ‬التسخين‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬هناك‭ ‬خطط‭ ‬لتقليل‭ ‬هذا‭ ‬الحد‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬جرامات‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬رسمي‭ ‬لبدء‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭.‬

وبحسب‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬ Direct ‭ ‬ Stoves ‮»»‬،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬الجديدة‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬فقط،‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬مدافئ‭ ‬قديمة‭ ‬أو‭ ‬مكشوفة،‭ ‬سيتعرضون‭ ‬لغرامة‭ ‬عند‭ ‬استخدامها‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المدافئ‭ ‬الحديثة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬ DEFRA ‭ (‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والغذاء‭ ‬والشؤون‭ ‬الريفية‭) ‬والمصممة‭ ‬للاستخدام‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التحكم‭ ‬بالدخان‭ ‬فإنها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬القواعد‭ ‬البيئية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أوصى‭ ‬ماثيو‭ ‬هاروود،‭ ‬خبير‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬ Confused ‭.‬ com ،‭ ‬بضرورة‭ ‬تنظيف‭ ‬المدخنة‭ ‬وفحصها‭ ‬قبل‭ ‬إشعال‭ ‬النار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬باستخدام‭ ‬الشبك‭ ‬لحماية‭ ‬الغرفة‭ ‬من‭ ‬الشرر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬النار،‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اشتعال‭ ‬الحريق‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاحتياطات‭ ‬اللازمة‭.‬

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