بريطانيا: الجلوس أمام المدفأة هذا العام قد يكلفك غرامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يواجه البريطانيون تحذيرًا هذا الخريف من إمكانية فرض غرامة تصل إلى 300 جنيه إسترليني عليهم إذا جلسوا أمام المدفأة في منازلهم، وذلك بناءً على المنطقة التي يعيشون فيها.
يأتي هذا التحذير بموجب قواعد جديدة تتعلق بمناطق التحكم في الدخان ( Smoke Control Areas ) التي تحدد كمية الدخان التي يمكن أن تنبعث من المدافئ أو المواقد.
وبموجب قوانين مناطق التحكم في الدخان تُفرض قيود صارمة على كمية الدخان التي يمكن أن تخرج من المداخن. وقد أصبحت معظم إنجلترا تشمل هذه المناطق، حيث تم تحديد الحد الأقصى لكمية الدخان المسموح بانبعاثها من المدفأة بـ5 جرامات في الساعة، بالإضافة إلى 0.5 جرام لكل كيلوواط من قدرة المدفأة على التسخين.
ومع ذلك، هناك خطط لتقليل هذا الحد إلى 3 جرامات في الساعة، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لبدء تطبيق هذه التعديلات.
وبحسب الخبراء في Direct Stoves »»، فإن هذه القواعد الجديدة تعني أن بعض الأفراد فقط، الذين يمتلكون مدافئ قديمة أو مكشوفة، سيتعرضون لغرامة عند استخدامها.
وبالنسبة إلى المدافئ الحديثة الحاصلة على موافقة DEFRA (وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية) والمصممة للاستخدام في مناطق التحكم بالدخان فإنها تتماشى مع القواعد البيئية.
من جانبه أوصى ماثيو هاروود، خبير التأمين على المنازل في Confused . com ، بضرورة تنظيف المدخنة وفحصها قبل إشعال النار لأول مرة في هذا الموسم.
كما أوصى باستخدام الشبك لحماية الغرفة من الشرر الناتج عن النار، الذي قد يؤدي إلى اشتعال الحريق داخل المنزل إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
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