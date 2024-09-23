((البروتينات حارقة الدهون)) كشف يفتح الباب أمام أدوية فعالة لإنقاص الوزن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬كيودو‮»‬‭ ‬اليابانية‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق،‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬المجلة‭ ‬العلمية‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮««‬ Molecular ‭ ‬ Metabolism ،‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬نسخًا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬بروتين‭ ‬ PGC -1 a ‭ ‬يتم‭ ‬إنتاجها‭ ‬في‭ ‬العضلات‭ ‬الهيكلية‭ ‬عندما‭ ‬يمارس‭ ‬الناس‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية،‭ ‬وكلما‭ ‬كانت‭ ‬الزيادة‭ ‬أكبر‭ ‬أنفق‭ ‬الناس‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭.‬

وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬باحثين‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬للطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كوبي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أخرى‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭

‬ PGC -1 a التي‭ ‬تعزى‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تنظيم‭ ‬المتغيرات‭ ‬البديلة‭ ‬أمر‭ ‬محوري‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإنفاق‭ ‬التكيفي‭ ‬للطاقة‮»‬‭.‬

ووجد‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬الفئران‭ ‬التي‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المتغيرات‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬ضعفًا‭ ‬في‭ ‬إنفاق‭ ‬الطاقة‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬السمنة‭ ‬وفرط‭ ‬الإنسولين‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬فحص‭ ‬الفريق‭ ‬العضلات‭ ‬الهيكلية‭ ‬لدى‭ ‬البشر‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬المتغيرات‭ ‬البديلة‭ ‬لجين‭ ‬ PGC -1 a ‭ ‬زادت‭ ‬أيضًا‭ ‬أثناء‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬إنتاج‭ ‬المتغيرات‭ ‬يختلف‭ ‬من‭ ‬فرد‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬الوزن‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬يمارس‭ ‬الناس‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬نفسها‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬قمع‭ ‬الشهية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬توصف‭ ‬لعلاج‭ ‬السمنة،‭ ‬فإن‭ ‬النتائج‭ ‬الأخيرة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬أدوية‭ ‬جديدة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬تلك‭ ‬المتغيرات‭ ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬