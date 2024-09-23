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جامعة البحرين للتكنولوجيا تحتفل باليوم الوطني السعودي

9/23/2024 7:12:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا
باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحلم‭ ‬ونحقق‮»‬،‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬مميزة‭ ‬شهدت‭ ‬حضوراً‮
‬كبيراً‮
‬من‭ ‬الطلبة
وأعضاء
الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والأكاديمية‭.‬

تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات
التي‭ ‬أكدت
أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬السعودي‭ ‬والبحريني،‭ ‬ما‮
‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭.‬

قدم‭ ‬الطلبة
لوحات‭ ‬شعرية
تعكس‭ ‬التراث
الوطني‮
‬السعودي‭ ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬جماهيري‭ ‬لافت،‮
‬كما‭ ‬تمت
الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات
السباقة
التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة
في‭ ‬تاريخها‭ ‬الحديث
ما‭ ‬جعلها‭ ‬تتصدر‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعميق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعليمي‭ ‬بين
مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية
السعودية
الشقيقة‭.‬

هذا‭ ‬وعبر‭ ‬الطلبة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادتهم‭ ‬حيث‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬الجامعة‭ ‬بإحياء‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تعبير‭ ‬واضح‭ ‬عن‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والتعاضد‭ ‬بين‭ ‬الشعبين
الشقيقين،‮
‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‮
‬تعزيز‭ ‬الوعي‮
‬الوطني‮
‬والإلمام
بالتاريخ‭ ‬المشترك‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬ملهمة‭.‬

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