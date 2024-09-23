جامعة البحرين للتكنولوجيا تحتفل باليوم الوطني السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتفلت جامعة البحرين للتكنولوجيا
باليوم الوطني السعودي تحت شعار «نحلم ونحقق»، في فعالية مميزة شهدت حضوراً
كبيراً
من الطلبة
وأعضاء
الهيئتين الإدارية والأكاديمية.
تضمن الحفل مجموعة من الفقرات
التي أكدت
أهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط الأخوية بين الشعبين السعودي والبحريني، ما
يعكس التزام الجامعة بتعزيز القيم الوطنية.
قدم الطلبة
لوحات شعرية
تعكس التراث
الوطني
السعودي وسط تفاعل جماهيري لافت،
كما تمت
الإشارة إلى الإنجازات
السباقة
التي حققتها المملكة
في تاريخها الحديث
ما جعلها تتصدر المنافسة بين دول العالم.
تأتي هذه الاحتفالية ضمن جهود جامعة البحرين للتكنولوجيا لتعزيز الهوية الوطنية وتعميق أواصر التعاون الثقافي والتعليمي بين
مملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية
الشقيقة.
هذا وعبر الطلبة عن بالغ سعادتهم حيث أكدوا أن اهتمام الجامعة بإحياء هذا اليوم الوطني ما هو إلا تعبير واضح عن أواصر المحبة والتعاضد بين الشعبين
الشقيقين،
مما يسهم في
تعزيز الوعي
الوطني
والإلمام
بالتاريخ المشترك. إلى جانب ذلك، تعكس هذه الفعاليات التزام الجامعة بتطوير مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية ملهمة.
MENAFN23092024000055011008ID1108706383
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.