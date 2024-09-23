جامعة البحرين للتكنولوجيا تحتفل باليوم الوطني السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات

التي‭ ‬أكدت

أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬السعودي‭ ‬والبحريني،‭ ‬ما‮

‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭.‬

قدم‭ ‬الطلبة

لوحات‭ ‬شعرية

تعكس‭ ‬التراث

الوطني‮

‬السعودي‭ ‬وسط‭ ‬تفاعل‭ ‬جماهيري‭ ‬لافت،‮

‬كما‭ ‬تمت

الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات

السباقة

التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة

في‭ ‬تاريخها‭ ‬الحديث

ما‭ ‬جعلها‭ ‬تتصدر‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعميق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬والتعليمي‭ ‬بين

مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية

السعودية

الشقيقة‭.‬

هذا‭ ‬وعبر‭ ‬الطلبة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادتهم‭ ‬حيث‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬الجامعة‭ ‬بإحياء‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تعبير‭ ‬واضح‭ ‬عن‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والتعاضد‭ ‬بين‭ ‬الشعبين

الشقيقين،‮

‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‮

‬تعزيز‭ ‬الوعي‮

‬الوطني‮

‬والإلمام

بالتاريخ‭ ‬المشترك‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬الابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬ملهمة‭.‬