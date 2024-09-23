النائب الرميحي يفتتح مكتبه للمحاماة بالشراكة مع القانونيين المحروس والبصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬أمسية‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الكراون‭ ‬بلازا،‭ ‬افتتح‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬مكتبه‭ ‬الخاص‭ ‬للمحاماة‭ ‬والتوثيق‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القانونيين‭ ‬محمد‭ ‬المحروس‭ ‬وأمين‭ ‬البصري‭. ‬حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬صلاح‭ ‬المدفع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬أكد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬المحامي‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان،‭ ‬ويرجع‭ ‬السبب‭ ‬إلى‭ ‬خبرته‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬وأهم‭ ‬القوانين،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والتجار‭ ‬المعنيين‭ ‬بالمجال‭ ‬القانوني‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬مكتب‭ ‬المحروس‭ ‬والرميحي‭ ‬للخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬للموكلين‭ ‬منها‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬مشاكل‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬واستخراج‭ ‬التراخيص‭ ‬وصياغة‭ ‬اللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬والجزائية‭. ‬