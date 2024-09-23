النائب الرميحي يفتتح مكتبه للمحاماة بالشراكة مع القانونيين المحروس والبصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير - محمود بابا
في أمسية أقيمت في فندق الكراون بلازا، افتتح النائب عبدالله الرميحي مكتبه الخاص للمحاماة والتوثيق الذي جاء بالشراكة مع القانونيين محمد المحروس وأمين البصري. حضر الافتتاح صلاح المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية الذي ألقى كلمة في هذا الاحتفال أكد من خلالها أهمية وجود المحامي تحت قبة البرلمان، ويرجع السبب إلى خبرته في اللوائح الداخلية وأهم القوانين، كما حضر الافتتاح عدد من رجال الأعمال والتجار المعنيين بالمجال القانوني.
وخلال الحفل تم استعراض أبرز الخدمات التي يقدمها مكتب المحروس والرميحي للخدمات القانونية للموكلين منها الوقوف على مشاكل الموارد البشرية واستخراج التراخيص وصياغة اللوائح الداخلية والجزائية.
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