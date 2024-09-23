مجموعة ((حماية القلب)) تقيم فعالية توعوية بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬أقامت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬مجموعة‭ ‬القلب‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬وبإشراف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬فحوصات‭ ‬القلب‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬أخذ‭ ‬الوزن‭ ‬والطول‭ ‬وقياس‭ ‬الفعاليات‭ ‬الحيوية‭ ‬وقياس‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬والضغط‭ ‬وإجراء‭ ‬تخطيط‭ ‬القلب‭ ‬الكهربائي‭ ‬وإجراء‭ ‬فحص‭ ‬الايكو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬استشاري‭ ‬القلب‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارة‭ ‬الطبية‭.‬

وتم‭ ‬تقييم‭ ‬وفحص‭ ‬30‭ ‬لاعبا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتهم‭ ‬وسلامة‭ ‬القلب‭.‬

وسوف‭ ‬تقام‭ ‬فعالية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬مساء‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الرملي‭ ‬مول‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭ ‬ستقدم‭ ‬فيها‭ ‬فعالية‭ ‬التثقيف‭ ‬والتدريب‭ ‬حول‭ ‬طرق‭ ‬انعاش‭ ‬القلب‭ ‬واستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬مزيل‭ ‬الرجفان‭ ‬وتقديم‭ ‬استشارة‭ ‬مجانية‭ ‬وفحوصات‭ ‬طبية‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭. ‬