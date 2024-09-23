مجموعة ((حماية القلب)) تقيم فعالية توعوية بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مجموعة حماية القلب وبمناسبة يوم القلب العالمي المصادف 29 سبتمبر تقييم عددا من الفعاليات الصحية والتوعوية منذ بداية شهر سبتمبر وبواقع فعالية واحدة أسبوعياً.
حيث أقامت يوم السبت 21 سبتمبر مجموعة القلب بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم ومستشفى البحرين التخصصي وبإشراف عدد من استشاري أمراض القلب فحوصات القلب والتي شملت أخذ الوزن والطول وقياس الفعاليات الحيوية وقياس نسبة السكر والضغط وإجراء تخطيط القلب الكهربائي وإجراء فحص الايكو من قبل استشاري القلب وتقديم الاستشارة الطبية.
وتم تقييم وفحص 30 لاعبا من الفريق الأول لفئة الناشئين للتأكد من سلامتهم وسلامة القلب.
وسوف تقام فعالية يوم السبت القادم 28 سبتمبر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء لجميع المواطنين والمقيمين في مجمع الرملي مول بالتعاون والتنسيق مع المحافظة الشمالية ضمن خطة الشمالية محافظة صحية ستقدم فيها فعالية التثقيف والتدريب حول طرق انعاش القلب واستخدام جهاز مزيل الرجفان وتقديم استشارة مجانية وفحوصات طبية وبهذه المناسبة ندعو الجميع إلى الحضور.
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