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اتحاد الشطرنج يرفض إعادة قبول روسيا

9/23/2024 7:12:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بودابست‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭ ‬اقتراح‭ ‬إعادة‭ ‬قبول‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس،‭ ‬لكنه‭ ‬سيدرس‭ ‬السماح‭ ‬للاعبين‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬أو‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭.‬

وطرد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استبعادهما‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭.‬

ولم‭ ‬ينجح‭ ‬اقتراح‭ ‬قُدّم‭ ‬من‭ ‬قرغيزستان‭ ‬لإعادة‭ ‬قبول‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أصوات‭ ‬كافية‭ ‬لتمريره‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية،‭ ‬خلصت‭ ‬غالبية‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬أسباب‭ ‬كافية‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتراحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬الشطرنج‭ ‬القرغيزستاني‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬صوتت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬لصالح‭ ‬السماح‭ ‬لمجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬بدراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروسيين‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬توصية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬اتباع‭ ‬‮«‬نهج‭ ‬متوازن‭ ‬وإنساني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المجلس‭ ‬أنه‭ ‬سيناقش‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬أولا‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬واللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭.‬

وكان‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬والمصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬النروجي‭ ‬ماغنوس‭ ‬كارلسن‭ ‬قد‭ ‬دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬لعدم‭ ‬إعادة‭ ‬قبول‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخميس‭ ‬لتكريم‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬غاري‭ ‬كاسباروف‭.‬

ورفض‭ ‬كاسباروف‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬معارضا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقد،‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬عن‭ ‬بلاده‭.‬

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