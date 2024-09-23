اتحاد الشطرنج يرفض إعادة قبول روسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بودابست
– (أ ف ب): رفض الاتحاد الدولي للشطرنج اقتراح إعادة قبول روسيا وبيلاروس، لكنه سيدرس السماح للاعبين تحت سن 12 أو ذوي الإعاقة بالمشاركة في البطولات.
وطرد الاتحاد الدولي للعبة روسيا وبيلاروس عام 2022، مما أدى إلى استبعادهما من المنافسات الدولية.
ولم ينجح اقتراح قُدّم من قرغيزستان لإعادة قبول روسيا وبيلاروس في الحصول على أصوات كافية لتمريره في الجمعية العامة.
وقال الاتحاد الدولي في بيان قبل التصويت «بعد دراسة متأنية، خلصت غالبية أعضاء المجلس إلى أن الظروف الحالية لا توفر أسباب كافية لدعم الاقتراحات المقدمة من اتحاد الشطرنج القرغيزستاني».
ومع ذلك، صوتت الجمعية العامة للاتحاد لصالح السماح لمجلس الاتحاد بدراسة إمكانية مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروسيين تحت سن 12 أو من ذوي الإعاقة في المسابقات.
جاء ذلك بعد توصية من مجلس الاتحاد الذي دعا إلى اتباع «نهج متوازن وإنساني».
وأضاف المجلس أنه سيناقش هذا القرار أولا مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية.
وكان بطل العالم السابق والمصنّف أول عالميا النروجي ماغنوس كارلسن قد دعا الاتحاد الرياضي لعدم إعادة قبول روسيا وبيلاروس في حفل الاتحاد الخميس لتكريم بطل العالم السابق غاري كاسباروف.
ورفض كاسباروف الذي يُعد معارضا رئيسيا للرئيس فلاديمير بوتين ويعيش في المنفى لأكثر من عقد، رفع الحظر عن بلاده.
MENAFN23092024000055011008ID1108706377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.