ألكاراس يقود فريق أوروبا للقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعاد‭ ‬فريق‭ ‬أوروبا‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سنتين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسخها‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭.‬

استهل‭ ‬فريق‭ ‬أوروبا،‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬النجم‭ ‬السويدي‭ ‬السابق‭ ‬بيورن‭ ‬بورغ،‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬مع‭ ‬فوز‭ ‬ألكاراس‭ ‬والنروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬على‭ ‬الأميركيين‭ ‬بن‭ ‬شيلتون‭ ‬وفرانسيس‭ ‬تيافو‭ ‬6-2،‭ ‬7‭-‬6‭ (‬8-6‭)‬،‭ ‬ليقلصوا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬7‭-‬8‭. ‬وفي‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الحاسمة،‭ ‬التقى‭ ‬ألكاراس‭ ‬مع‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭. ‬تقدم‭ ‬الإسباني‭ ‬سريعا‭ ‬5-1،‭ ‬كاسرا‭ ‬إرسال‭ ‬خصمه‭ ‬مرتين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬اشتكى‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬أوجاع‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬الأيسر‭. ‬ورفض‭ ‬ألكاراس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬تشبيهه‭ ‬بالسويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬20‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬مستحيلة‮»‬‭: ‬‮«‬لا‭ ‬زلت‭ ‬بعيدا‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭. ‬آمل‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬يوما‭ ‬ما،‭ ‬لكنه‭ ‬حقا‭ ‬مستحيل‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬كأس‭ ‬ليفر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭. ‬أنا‭ ‬حقا‭ ‬سعيد‭. ‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬أردف‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثا‭ ‬عالميا‭ ‬‮«‬كدنا‭ ‬نخسر،‭ ‬لكن‭ ‬ساشا‭ (‬زفيريف‭) ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬جيدا‭ ‬ومنحنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لرفع‭ ‬كأس‭ ‬ليفر‮»‬‭.‬

وأطلق‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬وهي‭ ‬مستلهمة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬رايدر‭ ‬في‭ ‬الغولف‭ ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ ‬النجم‭ ‬الأسترالي‭ ‬السابق‭ ‬رود‭ ‬ليفر‭ ‬آخر‭ ‬لاعب‭ ‬يحرز‭ ‬بطولات‭ ‬الغراندسلام‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬1969‭.‬



