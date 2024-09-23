ألكاراس يقود فريق أوروبا للقب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
باريس
– (أ ف ب): قلب فريق أوروبا تخلفه 4-8 في اليوم الثاني وتغلب بقيادة الإسباني كارلوس ألكاراس على فريق العالم 13-11، في كأس ليفر في كرة المضرب الأحد في برلين.
واستعاد فريق أوروبا اللقب الذي خسره في آخر سنتين، وذلك بعد هيمنته على البطولة في نسخها الأربع الأولى.
استهل فريق أوروبا، بقيادة مدربه النجم السويدي السابق بيورن بورغ، اليوم الأخير بشكل جيد، مع فوز ألكاراس والنروجي كاسبر رود على الأميركيين بن شيلتون وفرانسيس تيافو 6-2، 7-6 (8-6)، ليقلصوا الفارق إلى 7-8. وفي المواجهة الأخيرة الحاسمة، التقى ألكاراس مع الأميركي تايلور فريتس. تقدم الإسباني سريعا 5-1، كاسرا إرسال خصمه مرتين، في وقت اشتكى الأميركي من أوجاع في كتفه الأيسر. ورفض ألكاراس (21 عاما) تشبيهه بالسويسري روجيه فيدرر حامل لقب 20 بطولة كبرى معتبرا أنها «مستحيلة»: «لا زلت بعيدا جدا عن هذا المستوى. آمل في الوصول إليه يوما ما، لكنه حقا مستحيل».
تابع الإسباني الذي خاض كأس ليفر للمرة الأولى «نحن فخورون. أنا حقا سعيد. لقد قمنا بعمل جيد في الأيام الأخيرة». أردف المصنف ثالثا عالميا «كدنا نخسر، لكن ساشا (زفيريف) قدم مستوى جيدا ومنحنا الفرصة لرفع كأس ليفر».
وأطلق النجم السابق روجيه فيدرر البطولة عام 2017، وهي مستلهمة من كأس رايدر في الغولف وتحمل اسم النجم الأسترالي السابق رود ليفر آخر لاعب يحرز بطولات الغراندسلام الأربعة في عام واحد وذلك في 1969.
MENAFN23092024000055011008ID1108706376
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.