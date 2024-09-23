خسارة ((فادحة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برشلونة - (أ ف ب): خسر برشلونة الإسباني جهود حارسه الدولي الألماني مارك أندري تير شتيغن، المتوقع غيابه عن الملاعب فترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب «تمزق كامل» في وتر الركبة، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني أمس الإثنين. وقال برشلونة: «أكدت الفحوص التي أجريت للاعب الفريق الأول مارك تير شتيغن إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة لركبته اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية بعد ظهر (الاثنين)، وبمجرد اكتمال العملية سيتم إصدار تحديث جديد».
تعرض تير شتيغن للإصابة في نهاية الشوط الأول عندما هبط بشكل سيئ على قدمه اليمنى وهو يحاول التقاط كرة عرضية، فنقل على حمالة إلى خارج الملعب بعد تدخل المسعفين وهو ممدد يصرخ من الألم.
وأفاد مواطنه المدرب هانزي فليك بعد اللقاء بأن الإصابة تبدو «كبيرة وخطرة» من دون أن يتوقع مدة الغياب قبل الخضوع للفحوص اللازمة.
وقال فليك: «لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لمارك. علينا الانتظار لمعرفة كامل تشخيص الإصابة، لكن يجب الإقرار بأنها (الإصابة) تبدو خطرة جدا». ونقل ابن الـ32 عاما إلى مستشفى بالقرب من ملعب «لا سيراميكا» وتوقعت محطة «راك 1» أن يغيب عن الملاعب مدة تصل إلى ثمانية أشهر، ما يعني انتهاء موسمه.
وسقط تير شتيغن الذي بات الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بعد اعتزال مانويل نوير دوليا، أرضا إثر ركلة ركنية لفياريال وترك مكانه لإينياكي بينيا.
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