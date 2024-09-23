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خسارة ((فادحة))

9/23/2024 7:12:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خسر‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬جهود‭ ‬حارسه‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭ ‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن،‭ ‬المتوقع‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وذلك‭ ‬لاضطراره‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬تمزق‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬الركبة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وقال‭ ‬برشلونة‭: ‬‮«‬أكدت‭ ‬الفحوص‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬للاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬مارك‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬الرضفة‭ ‬لركبته‭ ‬اليمنى،‭ ‬وسيخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬وبمجرد‭ ‬اكتمال‭ ‬العملية‭ ‬سيتم‭ ‬إصدار‭ ‬تحديث‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

تعرض‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬هبط‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ‭ ‬على‭ ‬قدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬وهو‭ ‬يحاول‭ ‬التقاط‭ ‬كرة‭ ‬عرضية،‭ ‬فنقل‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬المسعفين‭ ‬وهو‭ ‬ممدد‭ ‬يصرخ‭ ‬من‭ ‬الألم‭.‬

وأفاد‭ ‬مواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬بأن‭ ‬الإصابة‭ ‬تبدو‭ ‬‮«‬كبيرة‭ ‬وخطرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتوقع‭ ‬مدة‭ ‬الغياب‭ ‬قبل‭ ‬الخضوع‭ ‬للفحوص‭ ‬اللازمة‭.‬

وقال‭ ‬فليك‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬الأمور‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمارك‭. ‬علينا‭ ‬الانتظار‭ ‬لمعرفة‭ ‬كامل‭ ‬تشخيص‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬الإقرار‭ ‬بأنها‭ (‬الإصابة‭) ‬تبدو‭ ‬خطرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬ابن‭ ‬الـ32‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬سيراميكا‮»‬‭ ‬وتوقعت‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬راك‭ ‬1‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬انتهاء‭ ‬موسمه‭.‬

وسقط‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬اعتزال‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬دوليا،‭ ‬أرضا‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬لفياريال‭ ‬وترك‭ ‬مكانه‭ ‬لإينياكي‭ ‬بينيا‭.‬


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