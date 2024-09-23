خسارة ((فادحة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تعرض‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬عندما‭ ‬هبط‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ‭ ‬على‭ ‬قدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬وهو‭ ‬يحاول‭ ‬التقاط‭ ‬كرة‭ ‬عرضية،‭ ‬فنقل‭ ‬على‭ ‬حمالة‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬المسعفين‭ ‬وهو‭ ‬ممدد‭ ‬يصرخ‭ ‬من‭ ‬الألم‭.‬

وأفاد‭ ‬مواطنه‭ ‬المدرب‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬بأن‭ ‬الإصابة‭ ‬تبدو‭ ‬‮«‬كبيرة‭ ‬وخطرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتوقع‭ ‬مدة‭ ‬الغياب‭ ‬قبل‭ ‬الخضوع‭ ‬للفحوص‭ ‬اللازمة‭.‬

وقال‭ ‬فليك‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬الأمور‭ ‬جيدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمارك‭. ‬علينا‭ ‬الانتظار‭ ‬لمعرفة‭ ‬كامل‭ ‬تشخيص‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬الإقرار‭ ‬بأنها‭ (‬الإصابة‭) ‬تبدو‭ ‬خطرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬ابن‭ ‬الـ32‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬سيراميكا‮»‬‭ ‬وتوقعت‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬راك‭ ‬1‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬انتهاء‭ ‬موسمه‭.‬

وسقط‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬اعتزال‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬دوليا،‭ ‬أرضا‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬لفياريال‭ ‬وترك‭ ‬مكانه‭ ‬لإينياكي‭ ‬بينيا‭.‬



