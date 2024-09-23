خالد بن حمد يستقبل أبطال الخليج لكرة السلة ويشيد بإنجازاتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجازين الخليجيين اللذين حققهما كل من منتخب الرجال بفوزه بلقب بطولة الخليج الـ17 لأول مرة في تاريخه وفوز منتخب الناشئين بلقب بطولة الخليج تحت 15 عاما.
جاء ذلك خلال استقبال سموه الأبطال بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية ود. عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والقبطان وليد العلوي الرئيس السابق للاتحاد البحريني لكرة السلة ومحمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة المنتخبات لكرة السلة.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الإنجازين هما انعكاس للرعاية الفائقة التي تحظى بها الحركة الرياضية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وخلال اللقاء، هنأ سموه لاعبي المنتخبين على أدائهم المميز وروحهم القتالية التي قادتهم الى تحقيق هذين الإنجازين الكبيرين، معربا سموه عن فخره واعتزازه بما قدموه من مستويات رياضية رفيعة.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذه الإنجازات تعكس التقدم الكبير الذي تحققه كرة السلة البحرينية على كافة المستويات، مشيراً إلى أن هذا الفوز يمثل تتويجاً للجهود المبذولة من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة، وأيضاً التفاني والإصرار الذي أبداه اللاعبون في المنافسات.
وأضاف سموه قائلاً: «إن هذه النجاحات تعزز من مكانة مملكة البحرين على خريطة الرياضة الإقليمية، ونحن ملتزمون بتوفير كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة السلة لتحقيق المزيد من الإنجازات».
وفي ختام اللقاء، شكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كافة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.
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