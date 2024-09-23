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خالد بن حمد يستقبل أبطال الخليج لكرة السلة ويشيد بإنجازاتهم

9/23/2024 7:12:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالإنجازين‭ ‬الخليجيين‭ ‬اللذين‭ ‬حققهما‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬بفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬الـ17‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬وفوز‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬الأبطال‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ود‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والقبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ومحمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الإنجازين‭ ‬هما‭ ‬انعكاس‭ ‬للرعاية‭ ‬الفائقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬سموه‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبين‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬المميز‭ ‬وروحهم‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬قادتهم‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذين‭ ‬الإنجازين‭ ‬الكبيرين،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬رياضية‭ ‬رفيعة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعكس‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يمثل‭ ‬تتويجاً‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وأيضاً‭ ‬التفاني‭ ‬والإصرار‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتوفير‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬شكر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كافة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القادمة‭.‬

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