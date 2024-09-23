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حكم نهائي بالسجن 3 سنوات على طبيب عربي تسبب في وفاة شاب أثناء ((التكميم))

9/23/2024 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬نهائيا‭ ‬بحبس‭ ‬طبيب‭ ‬عربي‭ ‬الجنسية‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بسقوط‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الطعن،‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬تنفيذه‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬ضده‭ ‬بحبسه‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬مع‭ ‬طبيب‭ ‬عربي‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬شاب‭ ‬بعد‭ ‬عمليه‭ ‬تكميم‭. ‬

وقالت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إن‭ ‬قانون‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يسقط‭ ‬الطعن‭ ‬المرفوع‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬سالبة‭ ‬للحرية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الجلسة،‭ ‬فقد‭ ‬دلت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬سقوط‭ ‬الطعن‭ ‬هو‭ ‬جزاء‭ ‬وجوبي‭ ‬يقضى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الطاعن‭ ‬الهارب‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬للتنفيذ‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الجلسة‭ ‬الذي‭ ‬حدد‭ ‬لنظر‭ ‬الطعن‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الطعن‭ ‬بالتمييز‭ ‬لا‭ ‬يرد‭ ‬الا‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬نهائي،‭ ‬وأن‭ ‬التقرير‭ ‬به‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬وفقا‭ ‬للمادة‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬بإيقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬المقيدة‭ ‬للحرية‭ ‬المقضي‭ ‬بها‭ ‬بأحكام‭ ‬نهائية‭ ‬الواجبة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وأضافت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬الطاعن‭ ‬لم‭ ‬يتقدم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬والمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بموجب‭ ‬حكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬الجلسة‭ ‬المحددة‭ ‬لنظر‭ ‬الطعن‭ ‬وحسبما‭ ‬قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالجلسة‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬سقوط‭ ‬الطعن‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬الطبيبين‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية؛‭ ‬لتسبُّبهما‭ ‬خطأً‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين،‭ ‬نتيجة‭ ‬لإخلالهما‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليهما‭ ‬أصول‭ ‬مهنتهما،‭ ‬وإهمالهما‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تلقّت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬والد‭ ‬المتوفى،‭ ‬مفاده‭ ‬تسبُّب‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬نجله‭ ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬طبّي‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬تكميم‭ ‬للمعدة،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬فوراً‭ ‬تلقّيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وناظرت‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى،‭ ‬وأمرت‭ ‬بالتحفّظ‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الطبّي‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬لأقوال‭ ‬والد‭ ‬المتوفى‭ ‬والكادر‭ ‬الطبّي‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬حالته،‭ ‬فيما‭ ‬ندبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬بإدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬المادية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لتشريح‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬وكلفت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المِهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بمراجعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬التي‭ ‬اتبعت‭ ‬مع‭ ‬المتوفى‭ ‬وبيان‭ ‬مدى‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬الأصول‭ ‬الطبيّة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‭ ‬والخطأ‭ ‬الطبّي‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬وعلاقته‭ ‬بالوفاة‭.‬

وخلُصت‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬مسؤولية‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬القائم‭ ‬بإجراء‭ ‬عملية‭ ‬التكميم‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الطبيب‭ ‬القائم‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المتوفى‭ ‬عقب‭ ‬التدخّلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لتقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬أخطاء‭ ‬طبيّة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬التكميم‭ ‬وعقب‭ ‬قيامه‭ ‬بالتدخلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تأخّره‭ ‬في‭ ‬تدارك‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبيّة‭ ‬والتقصير‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الحالة‭ ‬وعدم‭ ‬توفير‭ ‬العناية‭ ‬اللصيقة‭ ‬لها،‭ ‬مع‭ ‬مخالفة‭ ‬الطبيب‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المتوفى‭ ‬عقب‭ ‬التدخلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة‭ ‬للأصول‭ ‬الطبيّة‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬القصوى‭ ‬وتقصيره‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللازمة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة،‭ ‬والتي‭ ‬انتهى‭ ‬تقرير‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬إلى‭ ‬حدوثها‭ ‬جرّاء‭ ‬سكتة‭ ‬قلبية‭ ‬وتسمّم‭ ‬بكتيري‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬نتيجة‭ ‬حدوث‭ ‬تسريب‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬قصّ‭ ‬المعدة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأثر‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬وتوقّفها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

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