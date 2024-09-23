النيابة تحقق في مقتل آسيوي على يد زميله إثر خلاف بينهما

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬الإخطار،‭ ‬فانتقلت‭ ‬وعاينت‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة،‭ ‬وناظرت‭ ‬جثة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وأثبتت‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬وانتدبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتوقيع‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وسبب‭ ‬وتاريخ‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة‭. ‬كما‭ ‬كلفت‭ ‬خبراء‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬لرفع‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المشاهدة‭ ‬بمكان‭ ‬الجريمة‭ ‬وفحصها،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وضبط‭ ‬أداة‭ ‬الجريمة‭. ‬وقد‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬بقتله‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬طعناً‭ ‬بالسكين‭ ‬المضبوط‭ ‬إثر‭ ‬مشادة‭ ‬نشبت‭ ‬بينهما‭ ‬بمسكنهما،‭ ‬هذا‭ ‬ومازالت‭ ‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭ ‬للإحاطة‭ ‬بكافة‭ ‬الظروف‭ ‬والملابسات‭ ‬الواقعية‭ ‬والمادية‭ ‬للجريمة‭.‬