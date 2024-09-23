Tuesday, 24 September 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النيابة تحقق في مقتل آسيوي على يد زميله إثر خلاف بينهما

9/23/2024 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬إخطارا‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بقيام‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬بقتل‭ ‬زميله‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬جنسيته‭ ‬طعناً‭ ‬بسكين‭ ‬إثر‭ ‬خلاف‭ ‬نشب‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مسكنهما‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬الإخطار،‭ ‬فانتقلت‭ ‬وعاينت‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة،‭ ‬وناظرت‭ ‬جثة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وأثبتت‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬وانتدبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لتوقيع‭ ‬الكشف‭ ‬على‭ ‬الجثة‭ ‬لبيان‭ ‬ما‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬وسبب‭ ‬وتاريخ‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة‭. ‬كما‭ ‬كلفت‭ ‬خبراء‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬لرفع‭ ‬كافة‭ ‬الآثار‭ ‬المشاهدة‭ ‬بمكان‭ ‬الجريمة‭ ‬وفحصها،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشهود‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وضبط‭ ‬أداة‭ ‬الجريمة‭. ‬وقد‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬بقتله‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬طعناً‭ ‬بالسكين‭ ‬المضبوط‭ ‬إثر‭ ‬مشادة‭ ‬نشبت‭ ‬بينهما‭ ‬بمسكنهما،‭ ‬هذا‭ ‬ومازالت‭ ‬التحقيقات‭ ‬مستمرة‭ ‬للإحاطة‭ ‬بكافة‭ ‬الظروف‭ ‬والملابسات‭ ‬الواقعية‭ ‬والمادية‭ ‬للجريمة‭.‬

MENAFN23092024000055011008ID1108706372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث