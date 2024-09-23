النيابة تحقق في مقتل آسيوي على يد زميله إثر خلاف بينهما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة قد تلقت إخطارا من مديرية المحافظة الشمالية بقيام شخص آسيوي بقتل زميله من ذات جنسيته طعناً بسكين إثر خلاف نشب بينهما في مسكنهما.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك الإخطار، فانتقلت وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثة المجني عليه، وأثبتت ما بها من إصابات، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثة لبيان ما بها من إصابات وسبب وتاريخ حدوث الوفاة. كما كلفت خبراء الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المشاهدة بمكان الجريمة وفحصها، واستمعت إلى أقوال الشهود. فيما تم القبض على المتهم وضبط أداة الجريمة. وقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بقتله المجني عليه طعناً بالسكين المضبوط إثر مشادة نشبت بينهما بمسكنهما، هذا ومازالت التحقيقات مستمرة للإحاطة بكافة الظروف والملابسات الواقعية والمادية للجريمة.
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