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القبض على شخصين زورا تأشيرات زيارة وروجا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

9/23/2024 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخصين‭ ‬مقيمين‭ ‬‮«‬45‭ ‬عاما،‭ ‬32‭ ‬عاما‮»‬‭ ‬يحملان‭ ‬الجنسية‭ ‬الهندية،‭ ‬إثر‭ ‬قيامهما‭ ‬بتزوير‭ ‬تأشيرات‭ ‬زيارة‭ ‬بحرينية‭ ‬،‭ ‬وإيهام‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أنها‭ ‬ستساعدهم‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬إقامتهم‭ ‬بدولة‭ ‬شقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬إدارة‭ ‬البحث‭ ‬والمتابعة‭ ‬بشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهما،‭ ‬كانا‭ ‬يستخدمان‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للترويج‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للتأشيرات‭ ‬المزورة‭ ‬وما‭ ‬يقومان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تزوير‭ ‬إلكتروني‭ ‬رسمي‭.‬

وأشارت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة،‭ ‬وإحالة‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهما‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

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