القبض على شخصين زورا تأشيرات زيارة وروجا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من القبض على شخصين مقيمين «45 عاما، 32 عاما» يحملان الجنسية الهندية، إثر قيامهما بتزوير تأشيرات زيارة بحرينية ، وإيهام المجني عليها أنها ستساعدهم في تجديد إقامتهم بدولة شقيقة، وذلك مقابل مبلغ مالي.
وأوضحت أن التحريات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أشارت إلى أن المقبوض عليهما، كانا يستخدمان أحد مواقع التواصل الاجتماعي للترويج من خلاله للتأشيرات المزورة وما يقومان به من تزوير إلكتروني رسمي.
وأشارت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهما إلى النيابة العامة.
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