القبض على شخصين زورا تأشيرات زيارة وروجا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬إدارة‭ ‬البحث‭ ‬والمتابعة‭ ‬بشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهما،‭ ‬كانا‭ ‬يستخدمان‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للترويج‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬للتأشيرات‭ ‬المزورة‭ ‬وما‭ ‬يقومان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تزوير‭ ‬إلكتروني‭ ‬رسمي‭.‬

وأشارت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة،‭ ‬وإحالة‭ ‬المقبوض‭ ‬عليهما‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬