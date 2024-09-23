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عراقجي: إيران مستعدة لبدء محادثات نووية إذا كانت الأطراف الأخرى راغبة في ذلك

9/23/2024 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دبي‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيليجرام‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬مستعدة‭ ‬لبدء‭ ‬مفاوضات‭ ‬نووية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬إذا‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬راغبة‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وانسحبت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬دولية‭ ‬مفروضة‭ ‬عليها‭. ‬

وتوقفت‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطهران‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ولم‭ ‬تنسحب‭ ‬إيران‭ ‬منه‭ ‬لكنها‭ ‬قلصت‭ ‬التزاماتها‭ ‬بسبب‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬أُعيد‭ ‬فرضها‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬‮«‬سأبقى‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬الرئيس‭ (‬الإيراني‭) ‬وسأعقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭. ‬سنركز‭ ‬جهودنا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬عراقجي‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬تبادل‭ ‬رسائل‭ ‬عبر‭ ‬سويسرا‭ ‬وإصدار‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬عام‭ ‬بالاستعداد‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الدولية‭ ‬الحالية‭ ‬تجعل‭ ‬استئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬وصعوبة‭ ‬من‭ ‬السابق‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬عراقجي‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يلتقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬عقد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭. ‬حدثت‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭ ‬حاليا‭. ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬بعيدين‭ ‬جدا‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬محادثات‭ ‬مباشرة‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬تجديد‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ ‬رفضت‭ ‬طهران‭ ‬التفاوض‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬وعملت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسطاء‭ ‬أوروبيين‭ ‬أو‭ ‬عرب‭. ‬

ويأمل‭ ‬قادة‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬ألحقت‭ ‬ضررا‭ ‬كبيرا‭ ‬باقتصاد‭ ‬البلاد‭. ‬

وساءت‭ ‬علاقات‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ومع‭ ‬زيادة‭ ‬دعمها‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬نزاعها‭ ‬مع‭ ‬اوكرانيا‭. ‬

وقالت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬ليست‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬النووية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭. ‬

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