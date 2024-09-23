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الحرس الثوري الإيراني يحظر أجهزة الاتصال بعد هجوم استهدف حزب الله

9/23/2024 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طهران‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمنيان‭ ‬إيرانيان‭ ‬كبيران‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬أمر‭ ‬جميع‭ ‬أعضائه‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬أي‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬بعد‭ ‬تفجير‭ ‬آلاف‭ ‬الأجهزة‭ ‬اللاسلكية‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬حلفاؤه‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬دامية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين‭ ‬إن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬ينفذ‭ ‬عملية‭ ‬واسعة‭ ‬لفحص‭ ‬جميع‭ ‬الأجهزة،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬معدات‭ ‬الاتصال‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬إما‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬أو‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬حساسية‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قد‭ ‬يستخدم‭ ‬كذلك‭ ‬عملاء‭ ‬إيرانيين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬يعملون‭ ‬لصالح‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وبدأت‭ ‬بالفعل‭ ‬تحقيقا‭ ‬شاملا‭ ‬يستهدف‭ ‬القيادات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والرفيعة‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭. ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬‮«‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬والخارج،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬سفرهم‭ ‬وسفر‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعقيب‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬الإيرانية‭ ‬على‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬المسؤولان‭ ‬الأمنيان‭ ‬لرويترز‭. ‬ووقعت‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬تفجيرات‭ ‬متزامنة‭ ‬لأجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬لاسلكي‭ (‬بيجر‭) ‬تستخدمها‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ (‬الأربعاء‭) ‬انفجرت‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكي‭ (‬الووكي‭ ‬توكي‭) ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬أعضاء‭ ‬الجماعة‭ ‬أيضا‭. ‬وأسفرت‭ ‬الهجمات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭. ‬ويقول‭ ‬لبنان‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجمات،‭ ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬تنف‭ ‬أو‭ ‬تؤكد‭ ‬تورطها‭. ‬

ورفض‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬الإدلاء‭ ‬بتفاصيل‭ ‬حول‭ ‬كيف‭ ‬تتواصل‭ ‬قوات‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬قوامها‭ ‬190‭ ‬ألف‭ ‬فرد‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬نستخدم‭ ‬أنظمة‭ ‬المراسلة‭ ‬المشفرة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬المسؤول‭ ‬نفسه‭ ‬هناك‭ ‬قلق‭ ‬

كبير‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬وتواصل‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لإجراء‭ ‬تقييمات‭ ‬فنية،‭ ‬وتم‭ ‬إرسال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عينات‭ ‬الأجهزة‭ ‬المتفجرة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬ليفحصها‭ ‬خبراء‭ ‬إيرانيون‭. ‬

قال‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬الشاغل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬والصاروخية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬زادت‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬المشددة‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬إنها‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتخريب‭ ‬البرنامج‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬ولم‭ ‬تعلق‭ ‬إسرائيل‭ ‬مطلقا‭ ‬على‭ ‬الأمر‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬المشددة‭ ‬والتدابير‭ ‬القصوى‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المستويات‭ ‬السابقة‭ ‬بعد‭ ‬انفجارات‭ ‬أجهزة‭ ‬البيجر‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬الإيراني‭ ‬الأول‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإيراني‭ ‬يستخدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصالات‭ ‬المشفرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكية‭ (‬ووكي‭ ‬توكي‭)‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اتصالات‭ ‬آمنة‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قد‭ ‬تختلف‭ ‬الطُرز‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية،‭ ‬فإن‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬العسكرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تطويرها‭ ‬محليا‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الموردين‭ ‬المحليين‭ ‬والأجانب‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬البيجر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭. ‬

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