Tuesday, 24 September 2024 03:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسد يصدر مرسوم تشكيل حكومة جديدة في سوريا وأبرز التغييرات في الخارجية

9/23/2024 7:12:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دمشق‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬مرسوم‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬محمّد‭ ‬غازي‭ ‬الجلالي‭ ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬وزارة‭ ‬أبرزها‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭. ‬وكلف‭ ‬الأسد‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬الجلالي‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة،‭ ‬إذ‭ ‬ينص‭ ‬الدستور‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ولاية‭ ‬الحكومة‭ ‬تنتهي‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وتعتبر‭ ‬الحكومة‭ ‬مستقيلة‭ ‬فتتحول‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭. ‬

وفي‭ ‬يوليو،‭ ‬فاز‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬الحاكم‭ ‬مجدداً‭ ‬بغالبية‭ ‬مقاعد‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب،‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬انتخابات‭ ‬تُجرى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أيّ‭ ‬معارضة‭ ‬فعليّة‭. ‬وأعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬يصدر‭ ‬مرسوماً‭ ‬يقضي‭ ‬بتشكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غازي‭ ‬الجلالي‮»‬،‭ ‬والمؤلفة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬وزيراً‭. ‬وشهدت‭ ‬التشكيلة‭ ‬الجديدة‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬عشرة‭ ‬وزارة‭ ‬أبرزها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬والإعلام‭ ‬والزراعة‭ ‬والكهرباء‭ ‬والثقافة‭. ‬

وأسندت‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬بسام‭ ‬صباغ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد،‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬مرسوم‭ ‬آخر‭ ‬بتسميته‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لشؤون‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والإعلامية‭. ‬وشغل‭ ‬الصباغ‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬مندوب‭ ‬سوريا‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭. ‬وحافظ‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬والنفط‭ ‬والاتصالات‭ ‬والأوقاف‭ ‬والتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬حقائبهم‭. ‬

وتنتظر‭ ‬حكومة‭ ‬الجلالي‭ ‬صعوبات‭ ‬عدة‭ ‬ومزمنة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬استمرار‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمعيشية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬تحت‭ ‬خطّ‭ ‬الفقر‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تحدّيات‭ ‬عسكرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتصعيد‭ ‬الميداني‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المجاور‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

MENAFN23092024000055011008ID1108706368

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث