الأسد يصدر مرسوم تشكيل حكومة جديدة في سوريا وأبرز التغييرات في الخارجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬يوليو،‭ ‬فاز‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬الحاكم‭ ‬مجدداً‭ ‬بغالبية‭ ‬مقاعد‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب،‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬انتخابات‭ ‬تُجرى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أيّ‭ ‬معارضة‭ ‬فعليّة‭. ‬وأعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬السورية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬يصدر‭ ‬مرسوماً‭ ‬يقضي‭ ‬بتشكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬الجديدة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غازي‭ ‬الجلالي‮»‬،‭ ‬والمؤلفة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬وزيراً‭. ‬وشهدت‭ ‬التشكيلة‭ ‬الجديدة‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬عشرة‭ ‬وزارة‭ ‬أبرزها‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭ ‬والإعلام‭ ‬والزراعة‭ ‬والكهرباء‭ ‬والثقافة‭. ‬

وأسندت‭ ‬حقيبة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬بسام‭ ‬صباغ‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد،‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬مرسوم‭ ‬آخر‭ ‬بتسميته‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬لشؤون‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬والإعلامية‭. ‬وشغل‭ ‬الصباغ‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والمغتربين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬مندوب‭ ‬سوريا‭ ‬الدائم‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭. ‬وحافظ‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬والنفط‭ ‬والاتصالات‭ ‬والأوقاف‭ ‬والتنمية‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬حقائبهم‭. ‬

وتنتظر‭ ‬حكومة‭ ‬الجلالي‭ ‬صعوبات‭ ‬عدة‭ ‬ومزمنة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬استمرار‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمعيشية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬تحت‭ ‬خطّ‭ ‬الفقر‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وتضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تحدّيات‭ ‬عسكرية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتصعيد‭ ‬الميداني‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المجاور‭ ‬والقصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬