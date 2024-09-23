غرفة البحرين تتعاون مع باورليك البحرين 2024 في دفع عجلة الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس أنها دخلت في شراكة مع باورليك البحرين 2024، المعرض التجاري الدولي والمؤتمر حول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والتخزين والطاقة والصناعة الكهربائية، كجزء من تعزيز دفع الطاقة المتجددة في البلاد بما يتماشى مع رؤية 2030 لمستقبل الطاقة النظيفة.
افتتح محمد عبد الجبار الكوهجي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، اليوم رسميا معرض باورليك البحرين في المنامة، والذي ألقى أيضًا كلمة رئيسية في المعرض. سيقام المعرض الذي تنظمه شركة فيريفاير مدة ثلاثة أيام في المنامة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024. كما يتضمن المعرض مؤتمرًا بعنوان «طموح البحرين نحو الصفر الصافي – الكشف عن مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أجل اقتصاد مستدام خالٍ من الكربون».
قال فريد بدر، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين: «كانت البحرين دائمًا متقدمة على العديد من البلدان في المنطقة في وضع وتنفيذ استراتيجية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للمساهمة في حركة الاستدامة العالمية، وفي التخفيف من التأثير السلبي لتغير المناخ الناجم عن الوقود الأحفوري، أحد الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري العالمي. الشراكة مع باورليك البحرين 2024، هي فرصة أخرى لحكومة البحرين لتسليط الضوء على إنجازاتها في مجال الاقتصاد الدائري». واستشهد بإدارة التجارة الدولية التابعة للحكومة الأمريكية ( ITA )، مشيرًا إلى القيادة الرائدة للمملكة في الممارسات المستدامة والالتزام بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقال إن البلاد وصلت إلى هدف كفاءة الطاقة بنسبة 6 في المائة قبل ستة أعوام من الموعد المحدد.
الشركاء الرئيسيون في Powerlec البحرين 2024 يشملون أيضًا مجموعة أعمال الطاقة المتجددة في دبي ( DREBG )، وغرفة تجارة دبي، وجمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ( MESIA )
وقالت هند ليبمانسون، المديرة التنفيذية لجمعية صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ( MESIA )»: في ظل الركائز الاستراتيجية الرئيسية لخارطة طريق الاستدامة في البحرين - خطة عمل كفاءة الطاقة الوطنية ( NEEAP ) وخطة عمل الطاقة المتجددة.
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