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غرفة البحرين تتعاون مع باورليك البحرين 2024 في دفع عجلة الطاقة المتجددة

9/23/2024 7:12:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬باورليك‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬المعرض‭ ‬التجاري‭ ‬الدولي‭ ‬والمؤتمر‭ ‬حول‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والتخزين‭ ‬والطاقة‭ ‬والصناعة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬دفع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬لمستقبل‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

افتتح‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬الكوهجي،‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬اليوم‭ ‬رسميا‭ ‬معرض‭ ‬باورليك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنامة،‭ ‬والذي‭ ‬ألقى‭ ‬أيضًا‭ ‬كلمة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬سيقام‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬فيريفاير‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬طموح‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬الصفر‭ ‬الصافي‭ ‬ ‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والهيدروجين‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الكربون‮»‬‭.‬

قال‭ ‬فريد‭ ‬بدر،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصناعة‭ ‬والطاقة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬البحرين‭ ‬دائمًا‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الاستدامة‭ ‬العالمية،‭ ‬وفي‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬العالمي‭. ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬باورليك‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭ ‬لحكومة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازاتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‮»‬‭. ‬واستشهد‭ ‬بإدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‭(‬ ITA ‭)‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرائدة‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬المسببة‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬البلاد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭.‬

الشركاء‭ ‬الرئيسيون‭ ‬في‭ ‬ Powerlec ‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬يشملون‭ ‬أيضًا‭ ‬مجموعة‭ ‬أعمال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ (‬ DREBG ‭)‬،‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬دبي،‭ ‬وجمعية‭ ‬صناعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ MESIA ‭)‬

وقالت‭ ‬هند‭ ‬ليبمانسون،‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لجمعية‭ ‬صناعة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬ MESIA ‭)‬‮»‬‭: ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الركائز‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لخارطة‭ ‬طريق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ - ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬الوطنية‭ (‬ NEEAP ‭) ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

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