البحرين.. وجهة للسياحة العلاجية في المنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مدير عام الاستثمارات المحلية بممتلكات لـ «أخبار الخليج»: خلق فرص عمل متخصصة للمواطنين في المجال الطبي
الرئيس التنفيذي لـ «أمانة»: مواكبة أحدث التقنيات لتحسين جودة حياة الأفراد في المملكة
متابعة: علي عبدالخالق
أكد خالد حسين تقي، مدير عام – الاستثمارات المحلية بممتلكات أن الاستفادة من تجربة وخبرات M42 الفريدة في دولة الإمارات الشقيقة ستسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع خدمات الرعاية الصحية المتخصصة طويلة الأمد في مملكة البحرين، حيث ستعمل هذه الشراكة على تطوير الكفاءات الطبية في البحرين من خلال الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع المهم على أحدث خدمات ووسائل الرعاية طويلة الأمد. هذا إلى جانب تبادل الخبرات المشتركة ووضع آليات لقياس وتقييم الأداء بشكل دوري وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.
وأضاف في تصريحات حصرية لـ«أخبار الخليج» إن أمانة للرعاية الصحية حاصلة على شهادات واعتمادات دولية في مجال تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمرضى. وستعمل أمانة للرعاية الصحية من خلال منشآتها في البحرين على خلق تجربة متميزة للمرضى من شأنها تقديم خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل ذات المستوى العالمي للمجتمع المحلي، إلى جانب المساهمة في تنمية السياحة العلاجية في المملكة، وذلك من خلال التركيز على خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد وتقديم البرامج المتطورة في إعادة التأهيل والخطط العلاجية الفردية وفقًا لاحتياجات المرضى، الأمر الذي سيعزز من مكانة المملكة في المنطقة كمركز للرعاية الصحية طويلة الأمد وخدمات إعادة التأهيل.
ولفت تقي إلى أن قطاع الرعاية الصحية في المملكة يشهد تحولاً كبيراً وخاصة في مجال تطوير الخدمات الطبية المتخصصة بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، إلى جانب استقطاب المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي. وانطلاقاً من التزامنا بالاستثمار في البحرين ومن أجل البحرين، فإننا نعمل بصورة مستمرة على التواصل مع مقدمي الخدمات الصحية على المستوى العالمي لدراسة فرص المشاريع المستقبلية والمبادرات المتنوعة في مجال الرعاية الصحية كونها واحدة من القطاعات ذات الأولوية. مشيراً إلى أن أمانة للرعاية الصحية ستعمل على تعزيز مكانة المملكة في قطاع خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والرعاية طويلة الأمد، إلى جانب خلق فرص عمل متخصصة للمواطنين في المجال الطبي. كما ستدعم فرص النمو الحيوي لقطاع الرعاية الصحية المحلية، وستسهم بتلبية الاحتياجات الحالية في هذا المجال عن طريق توفير خدمات عالية الجودة للمجتمع.
من جانبه، قال الدكتور محمد الساعاتي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة M42
البحرين، والرئيس التنفيذي لأمانة للرعاية الصحية البحرين، إن M42 تفخر بأنها مجموعة رائدة والأولى من نوعها في العالم في مجال الرعاية الصحية. وتهدف المجموعة إلى إعادة صياغة مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات، كما تحرص على تقديم خدمات من المستوى المميز للمرضى.
لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبح مجموعة M42
شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية. ضمن مجموعة M42 منشآت الرعاية الصحية المتميزة لمبادلة للرعاية الصحية، مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبو ظبي ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، بالإضافة إلى قدرات التكنولوجيا وإمكانات الذكاء الاصطناعي لدى «جي 42 للرعاية الصحية». كما تتمتع M42 بعلاقات شراكة وثيقة مع نخبة من رواد القطاعين التكنولوجي والصحي، مثل مايكروسوفت.
الأمر الذي يجعل M42 الشريك الاستراتيجي الأمثل لمملكة البحرين في القطاع الصحي هو سعيها المتواصل لمواكبة أحدث التقنيات، وتركيزها المطلق على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الامراض. وحرصها على تعزيز الوعي بين شتى أفراد المجتمع، والارتقاء بالمخرجات العلاجية وتحسين جودة الحياة للأفراد في المملكة.
وأضاف د. الساعاتي، ستتوّج أمانة للرعاية الصحية في البحرين كأول منشأة من نوعها على مستوى المملكة، إذ ستقدم خدمات إعادة التأهيل طويلة الأمد لسكانها، بما ينسجم مع رؤية البحرين 2030 لتوفير بيئة صحية أفضل للأجيال القادمة، وتحسين فرص العلاج ورفع جودة الخدمات الصحية. تهدف امانة للرعاية الصحية الى تيسير سبل الوصول الى أفضل الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى بالإضافة الى بناء مستقبل صحي مستدام في مملكة البحرين.
وحول ما يميّز نموذج الرعاية لدى أمانة للرعاية الصحية عن مرافق الرعاية الأخرى، أكد الساعاتي أن نموذج الرعاية طويلة الأمد الذي تتبناه أمانة للرعاية الصحية بمنشآتنا في أبوظبي أثبت فعاليته في تقليل الضغط على أسرة المستشفيات في أقسام العناية المركزة وتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل لموارد الرعاية الصحية، في حين يدعم هذا النموذج تعزيز التنمية المستدامة في المجال الصحي وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الفريدة للمرضى على مستوى خدمات الرعاية الطويلة الأمد وإعادة التأهيل. لذلك فإن تأسيس أمانة للرعاية الصحية في البحرين سيلبي احتياجات عدة في المملكة، منها تقديم الرعاية الصحية الدقيقة والمتخصصة لأفراد المجتمع وتحسين جودة الرعاية وإمكانية الوصول إليها بالإضافة الى تعزيز صحة المجتمع البحريني.
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