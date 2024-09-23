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البحرين.. وجهة للسياحة العلاجية في المنطقة

9/23/2024 7:12:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدير عام الاستثمارات المحلية بممتلكات لـ «أخبار الخليج»: خلق فرص عمل متخصصة للمواطنين في المجال الطبي

الرئيس التنفيذي لـ «أمانة»: مواكبة أحدث التقنيات لتحسين جودة حياة الأفراد في المملكة


متابعة‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق

أكد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬ ‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬بممتلكات‭ ‬أن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬وخبرات‭ ‬ M42 ‭ ‬الفريدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتخصصة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬خدمات‭ ‬ووسائل‭ ‬الرعاية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭. ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المشتركة‭ ‬ووضع‭ ‬آليات‭ ‬لقياس‭ ‬وتقييم‭ ‬الأداء‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للمرضى‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬حصرية‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬واعتمادات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬للمرضى‭. ‬وستعمل‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منشآتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬تجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬للمجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬وتقديم‭ ‬البرامج‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬والخطط‭ ‬العلاجية‭ ‬الفردية‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المرضى،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كمركز‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬وخدمات‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭.‬

ولفت‭ ‬تقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يشهد‭ ‬تحولاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استقطاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭. ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬البحرين،‭ ‬فإننا‭ ‬نعمل‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬لدراسة‭ ‬فرص‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬كونها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭. ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬المتخصصة‭ ‬والرعاية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭. ‬كما‭ ‬ستدعم‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬الحيوي‭ ‬لقطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المحلية،‭ ‬وستسهم‭ ‬بتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للمجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الساعاتي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالإنابة‭ ‬لشركة‭ ‬ M42
‬البحرين،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬البحرين،‭ ‬إن‭ ‬ M42 ‭ ‬تفخر‭ ‬بأنها‭ ‬مجموعة‭ ‬رائدة‭ ‬والأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬وتهدف‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬الصحة‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المميز‭ ‬للمرضى‭.
‬لدى‭ ‬ M42 ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬مرفقًا‭ ‬طبيًا‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬دولة؛‭ ‬وقد‭ ‬تأسست‭ ‬بعد‭ ‬اندماج‭ ‬جي42‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ومبادلة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لتصبح‭ ‬مجموعة M42
‬شركة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التقنيات‭ ‬الصحية‭ ‬الرائدة‭ ‬وأحدث‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬ M42 ‭ ‬منشآت‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المتميزة‭ ‬لمبادلة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مثل‭ ‬مستشفى‭ ‬كليفلاند‭ ‬كلينك‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬ومركز‭ ‬إمبريال‭ ‬كوليدج‭ ‬لندن‭ ‬للسكري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قدرات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وإمكانات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬جي‭ ‬42‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تتمتع‭ ‬ M42 ‭ ‬بعلاقات‭ ‬شراكة‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬القطاعين‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والصحي،‭ ‬مثل‭ ‬مايكروسوفت‭.‬

الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬ M42 ‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأمثل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬هو‭ ‬سعيها‭ ‬المتواصل‭ ‬لمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬وتركيزها‭ ‬المطلق‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الامراض‭. ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬شتى‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمخرجات‭ ‬العلاجية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬د‭. ‬الساعاتي،‭ ‬ستتوّج‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كأول‭ ‬منشأة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬إذ‭ ‬ستقدم‭ ‬خدمات‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لسكانها،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭ ‬لتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وتحسين‭ ‬فرص‭ ‬العلاج‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬تهدف‭ ‬امانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الى‭ ‬تيسير‭ ‬سبل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬صحي‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وحول‭ ‬ما‭ ‬يميّز‭ ‬نموذج‭ ‬الرعاية‭ ‬لدى‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬عن‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الأخرى،‭ ‬أكد‭ ‬الساعاتي‭ ‬أن‭ ‬نموذج‭ ‬الرعاية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬الذي‭ ‬تتبناه‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بمنشآتنا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬أثبت‭ ‬فعاليته‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬أسرة‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬لموارد‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يدعم‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفريدة‭ ‬للمرضى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭. ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬تأسيس‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬سيلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬منها‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

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