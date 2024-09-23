((التسهيلات)) راعياً للنسخة السادسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال ((مايكروشباب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬عبد‭ ‬الله

عبدالرزاق

بوخوه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات

التجارية،‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمتهم‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وطنهم‭.‬

وأكد‭ ‬بوخوه‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬التسهيلات

التجارية‮»‬‭ ‬لملتقى‭ ‬‮«‬مايكروشباب‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬بالمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شريحة‭ ‬الشباب،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬‮«‬التسهيلات‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬تتضمن‭ ‬أيضًا‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬الملتقى‭ ‬وتقديم‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب،‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالإرشادات‭ ‬والنصائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحويل‭ ‬الأفكار‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬تجارية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولفتَ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬تجارب‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬الناجحة‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬وتوجيههم‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لبدء‭ ‬رحلتهم‭ ‬الريادية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مايكرو‭ ‬شباب‮»‬‭ ‬يُعد‭ ‬استثماراً‭ ‬حقيقياً‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانات‭ ‬الشباب،‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ودعم‭ ‬روح‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الريادية‭ ‬اللازمة‭ ‬لديهم‭.‬