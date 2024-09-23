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وزير العمل القطري يستقبل سفير البحرين في الدوحة

9/23/2024 7:12:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‮
‬علي‭ ‬بن‭ ‬صميخ‭ ‬المري‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أمس،‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الغتم‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسلمه‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الجديد‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬وسبل‭ ‬تنميتها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬

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