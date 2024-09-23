وزير العمل القطري يستقبل سفير البحرين في الدوحة
التاريخ
9/23/2024 7:12:37 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور
علي بن صميخ المري وزير العمل بدولة قطر الشقيقة، أمس، محمد علي الغتم سفير مملكة البحرين في الدوحة، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
تم خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وسبل تنميتها وتعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، هذا إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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