القائد العام يستقبل السفير الكويتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح اليوم.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير دولة الكويت الشقيقة، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تتمتع به هذه العلاقات من تقدم ونماء بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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