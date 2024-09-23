القائد العام يستقبل السفير الكويتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الحكيمتين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬