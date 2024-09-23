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القائد العام يستقبل السفير الكويتي

9/23/2024 7:12:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الحكيمتين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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