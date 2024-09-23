تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعكس التزام البحرين بتبني حلول التنمية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، بالإنجاز العالمي الذي حققته مملكة البحرين بتصنيفها ضمن الفئة الأعلى بتقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية، واحتلالها المركز 10عالمياً، وتبوئها المكانة الأولى عالمياً في مؤشري تبني التكنولوجيا في الخدمات الحكومية والإطار المؤسسي الرقمي، وتقدمها 31 مرتبة في مؤشر الخدمات الرقمية، و33 في مؤشرات رأس المال البشري، وتقدمها 55 مرتبة في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الالكترونية.
وأكد حميدان ان هذا الإنجاز التقني الذي حققته المملكة جاء نتيجة الجهود المؤسسية التي تبنتها الحكومة للارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والذي يسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي بما في ذلك خلق المزيد من فرص العمل في المجالات التقنية للمواطنين، كما ينعكس ايجاباً على إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لكافة المؤسسات والأفراد، مشيداً في هذا السياق بدور الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات.
وفي هذا الإطار، أشار وزير العمل إلى أنه في إطار الجهود المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة وزير الداخلية، تم تطوير (20) خدمة تقدمها وزارة العمل للأفراد والمؤسسات، حيث ساهمت في تسهيل وتبسيط الإجراءات المقدمة للفئات المستهدفة بجودة وكفاءة عالية، مؤكداً استمرار العمل على التطوير والتحديث والمتابعة لتعزيز خدمات الوزارة الرقيمة المقدمة للجميع.
كما أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالإنجاز الدولي الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024م بتقدمها 36 مرتبة، وتصنيفها ضمن الفئة الأعلى، وإحرازها تقدماً في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية.
وثمن الوزير دور اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصال برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، معبراً عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة من الإنجازات اللافتة التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال.
وأشار إلى أنّ وزارة التربية والتعليم، وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوزارة لتقنية المعلومات والاتصال، قد ترأست فريقا بمتابعة مؤشر رأس المال البشري، لكونه يحتوي على مجموعة من العناصر المرتبطة بالتعليم، وقامت بتشكيل عدد من فرق العمل، التي بذلت جهوداً كبيرة على مدار أكثر من عام للتحقق من تطوير هذه العناصر، وتزويد الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات الصحيحة والمعتمدة، وتمخض عن ذلك تقدم كبير لمملكة البحرين في مؤشر رأس المال البشري.
ونوّه إلى أنّ إجمالي القيد العام في التقارير السابقة كان حوالي 91%، وقد ارتفع اليوم إلى ما يقارب 98%، كما كان هناك تقدّم على صعيد متوسط سنوات التمدرس، من 9 , 5 إلى 11، وهو ما يعدّ تقدماً كبيراً على مستوى مؤشر التعليم.
وأكّدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية المشرفة في مختلف مجالات العمل الوطني، والتي وثقتها التقارير العالمية، مشيدةً بما حققته المملكة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 بتقدّمها 36 مرتبة لتكون مملكة البحرين ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم، محرزة بذلك تقدما واضحا في المؤشرات الرئيسية والفرعية كافة.
وبيّنت أن هذا الإنجاز النوعي، والتقدم الملحوظ في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري، له دور فعّال في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعكس التزام المملكة بتحقيق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة وحرصها التام على تعزيز التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين تحرص على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للاستفادة من أفضل الممارسات بالدول الرائدة في التحول الرقمي، وتبني المعايير الدولية بما يسهم في تعزيز ريادة المملكة في مسيرة التحول الرقمي، والحفاظ على التقدم ضمن الفئة الأعلى في تقرير الأمم المتحدة لنمو الحكومة الإلكترونية.
من جانبها أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أنّ تقدّم مملكة البحرين 36 مرتبة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 لتكون ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم، يأتي نتيجةً للجهود المتواصلة والتنسيق المثمر القائم بين أعضاء فريق البحرين الواحد بشتّى مواقع عملهم، والذين يعملون بكل تحد وإخلاص لمواصلة رفد مسيرة المنجزات المتتالية والمشرفة المتحققة للمملكة.
وتابعت وزيرة الصحة أن هذا الإنجاز الرفيع الذي يؤكد تقدّم مملكة البحرين إقليمياً ودولياً في شتى المجالات؛ يأتي تقديراً وعرفاناً لإنجازات المملكة المتواصلة، ويعكس إجماعاً الرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم الحثيث من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في تبوء مملكة البحرين المكانة الرفيعة بين الأمم والشعوب.
كما أشادت بالدور البارز للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، والذي كان له الأثر الكبير والفعّال في تحقيق هذا الإنجاز، ورفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الدولية.
كما أشادت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 بتقدمها 36 مرتبة لتكون بذلك ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحرص على تأكيد المكانة الريادية للمملكة في مسيرة التحول الرقمي، وتبني الحلول التكنولوجية لتعزيز أداء الخدمات الحكومية.
كما أكّدت أن صندوق العمل «تمكين» يعمل بتوجيهٍ مباشر من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة الوطنية لتحقيق الإستراتيجيات والتطلعات الوطنية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين الريادية في كافة الأصعدة والمجالات.
وأعربت عن فخرها بكون «تمكين» إحدى الجهات الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز إلى جانب الجهات الحكومية الشريكة حيث أحرز الموقع الإلكتروني لتمكين المستوى المتميز في التقييم بنسبة 96%، وعدّ نموذجًا يحتذى به لتميزه في استيفاء المعايير المطلوبة.
و أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تحقيق مملكة البحرين جملة من الإنجازات الوطنية والعالمية في مجالات عدة ولاسيما في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، يأتي انعكاساً للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، في تعزيز مسيرة التحول الرقمي للملكة وتوظيف التقنيات المتطورة لتحسين جودة العمليات الحكومية والارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يصب في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
وأوضح القائد أن تحقيق المملكة المرتبة الـ18 عالمياً وتحقيقها قفزة نوعية بواقع 36 مركزاً وتصنيفها ضمن مجموعة الدول ذات المؤشر العالي جداً منذ عام 2014، وتقدمها في تقرير 2024
إلى أعلى فئة في هذه المجموعة مع دول الصدارة العالمية، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية للتقرير، يضاف الى سلسلة الإنجازات الوطنية للمملكة التي تأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عامًا لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجاز يعكس الجهود الوطنية في هذا الجانب ودعم القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة وتوجيهات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية، إضافة إلى جهود
اللجان وكافة فرق العمل في الجهات الحكومية لتنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية التي أسهمت مجتمعة فيما تحقق من إنجاز.
كما أكّد رئيسُ هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار نواف عبدالله حمزة، أنّ مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحبِ السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد تمكَّنَت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية المشرّفة في مختلف مجالات العمل الوطني، والتي وثقتها التقارير العالمية، مُشيدًا بما حقَّقَتْه المملكة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 بتقدّمها 36 مرتبةً، لتكون مملكةُ البحرين ضمنَ الفئة الأعلى في طليعة دول العالم.
وبمناسبة مشاركة هيئة التشريع والرأي القانوني في تحقيق هذا الإنجاز العالمي؛ أكد المستشار نواف عبدالله حمزة أن ما تَحَقَّق من إنجازٍ عالميٍّ هو نتيجةٌ لتضافر الجهود الرسمية، والعمل بروح الفريق الواحد، والحرص على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدَّمة للكافة، سواء ما يتعلق بالخدمات الرسمية ككل أو القانونية بشكلٍ خاص، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على تسهيل الوصول للخدمات القانونية بكل يسرٍ وسهولة.
وبيَّن أن تطوير الخدمات الرقمية للهيئة أمرٌ مستدام، مبيّنًا أنّ إحدى الخدمات الإلكترونية التي حرصت على تقديمها الهيئة، تتمثل في إتاحة التشريعات البحرينية كافة باللغة الإنجليزية في موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار مساعيها للتطوير والارتقاء بخدماتها الإلكترونية، وإبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وأكد الدكتور حسن الملا رئيس جامعة البحرين للتكنولوجيا أن الإنجاز الكبير والمركز المرموق الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 هو خير شاهد على التطور الكبير والمتسارع الذي تحققه البحرين على مستوى البنية التحتية الرقمية ورقمنة الخدمات الحكومية على مستوى عالمي.
وبهذه المناسبة هنأ الدكتور الملا القيادة الحكيمة وأعضاء اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات بخالص التهاني على
حصول مملكة البحرين على ترتيب يضعها ضمن مصاف الدول الأكثر تقدما في العالم مجالات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري.
ويشكل هذا الإنجاز دافعا كبيرا لنا في جامعة البحرين للتكنولوجيا لتأهيل كوادر وطنية قادرة على المساهمة في عجلة التطور والابتكار وتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة ورؤية البحرين 2030.
كما أشاد أسامة صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني بأداء مملكة البحرين ضمن مسح الحكومة الإلكترونية 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ( UN DESA )، حيث تقدمت مملكة البحرين بواقع 36 مرتبة لتصبح في المركز الـ18 عالمياً من أصل 193 دولة. كما جاءت المملكة بحسب تصنيف المسح العام ضمن أعلى فئة ( VH ) بجانب الدول ذات الأداء المتقدم.
وأفاد وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بأن مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعد من المؤشرات والتقارير ذات الأولوية التي يتم رصد ومتابعة أدائها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مختلف البرامج والمبادرات لتحسين أداء مملكة البحرين ضمن مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز من التنافسية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
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