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تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية يعكس التزام البحرين بتبني حلول التنمية المستدامة

9/23/2024 7:12:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬بتقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬واحتلالها‭ ‬المركز‭ ‬10عالمياً،‭ ‬وتبوئها‭ ‬المكانة‭ ‬الأولى‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مؤشري‭ ‬تبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬والإطار‭ ‬المؤسسي‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتقدمها‭ ‬31‭ ‬مرتبة‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية،‭ ‬و33‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬وتقدمها‭ ‬55‭ ‬مرتبة‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬والخدمات‭ ‬الالكترونية‭.‬

وأكد‭ ‬حميدان‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التقني‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬الجهود‭ ‬المؤسسية‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬الحكومة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التقنية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬كما‭ ‬ينعكس‭ ‬ايجاباً‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لكافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأفراد،‭ ‬مشيداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بدور‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أشار‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬واللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ (‬20‭) ‬خدمة‭ ‬تقدمها‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬المقدمة‭ ‬للفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬والمتابعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمات‭ ‬الوزارة‭ ‬الرقيمة‭ ‬المقدمة‭ ‬للجميع‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للعام‭ ‬2024م‭ ‬بتقدمها‭ ‬36‭ ‬مرتبة،‭ ‬وتصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى،‭ ‬وإحرازها‭ ‬تقدماً‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المؤشرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭.‬

وثمن‭ ‬الوزير‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬عضويتها‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال،‭ ‬قد‭ ‬ترأست‭ ‬فريقا‭ ‬بمتابعة‭ ‬مؤشر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬لكونه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتعليم،‭ ‬وقامت‭ ‬بتشكيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬العمل،‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬جهوداً‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬العناصر،‭ ‬وتزويد‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬والمعتمدة،‭ ‬وتمخض‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬إجمالي‭ ‬القيد‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬السابقة‭ ‬كان‭ ‬حوالي‭ ‬91‭%‬،‭ ‬وقد‭ ‬ارتفع‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬98‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تقدّم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬متوسط‭ ‬سنوات‭ ‬التمدرس،‭ ‬من‭ ‬9 , 5‭ ‬إلى‭ ‬11،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعدّ‭ ‬تقدماً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مؤشر‭ ‬التعليم‭.‬

وأكّدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬وثقتها‭ ‬التقارير‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بتقدّمها‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭ ‬لتكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬محرزة‭ ‬بذلك‭ ‬تقدما‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬كافة‭.‬

وبيّنت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬النوعي،‭ ‬والتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬هدف‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتحقيق‭ ‬خطة‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وحرصها‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬بالدول‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتبني‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لنمو‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أنّ‭ ‬تقدّم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬لتكون‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجةً‭ ‬للجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المثمر‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد‭ ‬بشتّى‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم،‭ ‬والذين‭ ‬يعملون‭ ‬بكل‭ ‬تحد‭ ‬وإخلاص‭ ‬لمواصلة‭ ‬رفد‭ ‬مسيرة‭ ‬المنجزات‭ ‬المتتالية‭ ‬والمشرفة‭ ‬المتحققة‭ ‬للمملكة‭. ‬

وتابعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬تقدّم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات؛‭ ‬يأتي‭ ‬تقديراً‭ ‬وعرفاناً‭ ‬لإنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬المتواصلة،‭ ‬ويعكس‭ ‬إجماعاً‭ ‬الرؤى‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والدعم‭ ‬الحثيث‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تبوء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬والفعّال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬بتقدمها‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬المكانة‭ ‬الريادية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتبني‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

كما‭ ‬أكّدت‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬يعمل‭ ‬بتوجيهٍ‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬للمنظومة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬والتطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمجالات‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بكون‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الشريكة‭ ‬حيث‭ ‬أحرز‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لتمكين‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬التقييم‭ ‬بنسبة‭ ‬96‭%‬،‭ ‬وعدّ‭ ‬نموذجًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬لتميزه‭ ‬في‭ ‬استيفاء‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭.‬

و‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬يأتي‭ ‬انعكاساً‭ ‬للرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للملكة‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمليات‭ ‬الحكومية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بكفاءة‭ ‬وجودة‭ ‬عالية‭.‬

وأوضح‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬المملكة‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ18‭ ‬عالمياً‭ ‬وتحقيقها‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬بواقع‭ ‬36‭ ‬مركزاً‭ ‬وتصنيفها‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬المؤشر‭ ‬العالي‭ ‬جداً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وتقدمها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬2024‮
‬‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬فئة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الصدارة‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المؤشرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬للتقرير،‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمملكة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لذكرى‭ ‬مرور‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬ودعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬‮
‬اللجان‭ ‬وكافة‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬مجتمعة‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭.‬

كما‭ ‬أكّد‭ ‬رئيسُ‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة،‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمساندة‭ ‬صاحبِ‭ ‬السمو‭ ‬الملكي،‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قد‭ ‬تمكَّنَت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬المشرّفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والتي‭ ‬وثقتها‭ ‬التقارير‭ ‬العالمية،‭ ‬مُشيدًا‭ ‬بما‭ ‬حقَّقَتْه‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بتقدّمها‭ ‬36‭ ‬مرتبةً،‭ ‬لتكون‭ ‬مملكةُ‭ ‬البحرين‭ ‬ضمنَ‭ ‬الفئة‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وبمناسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي؛‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تَحَقَّق‭ ‬من‭ ‬إنجازٍ‭ ‬عالميٍّ‭ ‬هو‭ ‬نتيجةٌ‭ ‬لتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الرسمية،‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقدَّمة‭ ‬للكافة،‭ ‬سواء‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخدمات‭ ‬الرسمية‭ ‬ككل‭ ‬أو‭ ‬القانونية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬خاص،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬للخدمات‭ ‬القانونية‭ ‬بكل‭ ‬يسرٍ‭ ‬وسهولة‭.‬

وبيَّن‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬للهيئة‭ ‬أمرٌ‭ ‬مستدام،‭ ‬مبيّنًا‭ ‬أنّ‭ ‬إحدى‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬تقديمها‭ ‬الهيئة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬التشريعات‭ ‬البحرينية‭ ‬كافة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيها‭ ‬للتطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بخدماتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وإبراز‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬التشريعي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬والمركز‭ ‬المرموق‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬والمتسارع‭ ‬الذي‭ ‬تحققه‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬ورقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬هنأ‭ ‬الدكتور‭ ‬الملا‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬على
حصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ترتيب‭ ‬يضعها‭ ‬ضمن‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مجالات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭.‬

ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬دافعا‭ ‬كبيرا‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬لتأهيل‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬التطور‭ ‬والابتكار‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬حكومتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬2030‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬أسامة‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بأداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬مسح‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2024‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬ UN ‭ ‬ DESA ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تقدمت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭ ‬لتصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ18‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬193‭ ‬دولة‭. ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬المملكة‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬المسح‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬أعلى‭ ‬فئة‭ (‬ VH ‭) ‬بجانب‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الأداء‭ ‬المتقدم‭.‬

وأفاد‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بأن‭ ‬مسح‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬والتقارير‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬رصد‭ ‬ومتابعة‭ ‬أدائها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬لتحسين‭ ‬أداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التنافسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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