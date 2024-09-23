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وكيل الخارجية للشؤون السياسية يشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بنيويورك

9/23/2024 7:12:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬حركة‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارًا‭ ‬وعدالة‭.‬

واستعرض،‭ ‬لدى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬لحركة‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬الداعمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬وأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وازدهارًا‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والقادمة‭. ‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بإشادة‭ ‬حركة‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭ ‬في‭ ‬قمتها‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأوغندية‭ ‬كمبالا‭ ‬بمبادرات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والحضارات‭ ‬والثقافات،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وتقديرها‭ ‬لمبادرات‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬والنابعة‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬المستنيرة‭ ‬ومبادئ‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والوئام‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‭.‬

ودعا‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التجاوب‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬والتي‭ ‬أقرتها‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لدعم‭ ‬إقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬والاعتراف‭ ‬بعضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬للمتأثرين‭ ‬من‭ ‬الصراعات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭.‬

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