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تنفيذا للتوجيهات الملكية.. استبدال عقوبة 340 من نزلاء مركز الإصلاح وإلحاق 99 بالسجون المفتوحة

9/23/2024 7:12:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‎تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬وبعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وعرض‭ ‬قائمة‭ ‬النزلاء‭ ‬المرشحة‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬وموافقته،‭ ‬باستبدال‭ ‬عقوبة‭ ‬340‭ ‬من‭ ‬نزلاء‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬وتطبيق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬استبدال‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬بعقوبة‭ ‬البديلة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إلحاق‭ ‬99‭ ‬نزيلا‭ ‬ببرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬كأحد‭ ‬برامج‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭. ‬وبذلك‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬7441‭ ‬مستفيدا‭.‬

‎وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬بمثابة‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬السامية‭ ‬للعهد‭ ‬الاصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مثمنا‭ ‬دعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للمشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإصلاحية،‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭.‬

‎وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تعليمات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬تؤكد‭ ‬متابعة‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنفيذ‭ ‬وكذلك‭ ‬المتابعة‭ ‬اللاحقة‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بها،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إدماج‭ ‬المستفيدين‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المعنية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭.‬

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