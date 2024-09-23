((التربية)) تستكمل الانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية على أمازون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّنت‭ ‬الخاطر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬عبر‭ ‬إتاحة‭ ‬سرعة‭ ‬مواكبة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬التحديث‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مرونة‭ ‬عالية‭ ‬وسهولة‭ ‬في‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مرنة‭ ‬وميسرة‭ ‬للموظفين‭ ‬والمستخدمين،‭ ‬وتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الأمان‭ ‬لتحسين‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭.‬

وتمكنت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بفضل‭ ‬التخطيط‭ ‬المسبق‭ ‬والجهود‭ ‬المتضافرة‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بيئة‭ ‬تقنية‭ ‬معقدة‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتعددة،‭ ‬إذ‭ ‬تمت‭ ‬إدارة‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬لضمان‭ ‬العمل‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭. ‬