((التربية)) تستكمل الانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية على أمازون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء انتهاء الوزارة من نقل بنيتها التحتية الرقمية لتقنية المعلومات بالكامل إلى الحوسبة السحابية لأمازون ( AWS )، وذلك وفقًا لخطة الوزارة للتحول الرقمي، وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجي لحكومة مملكة البحرين الرامي إلى التحول الرقمي الشامل باعتماد وتبنّي سياسة «السحابة أولًا».
وبيّنت الخاطر أن هذا التحول يمثل نقلة نوعية عبر إتاحة سرعة مواكبة التكنولوجيا المتطورة وتلبية متطلبات التحديث في الأنظمة والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق مرونة عالية وسهولة في الاستخدام، وتوفير بيئة مرنة وميسرة للموظفين والمستخدمين، وتقديم مستويات متقدمة من الأمان لتحسين حماية البيانات والمعلومات.
وتمكنت الوزارة من تحقيق هذا الإنجاز بفضل التخطيط المسبق والجهود المتضافرة لفريق العمل الذي استطاع التعامل مع بيئة تقنية معقدة تضم العديد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية المتعددة، إذ تمت إدارة عملية الانتقال لضمان العمل بأقصى درجات الكفاءة.
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