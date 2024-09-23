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((التربية)) تستكمل الانتقال الكامل إلى الحوسبة السحابية على أمازون

9/23/2024 7:12:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬انتهاء‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بالكامل‭ ‬إلى‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬لأمازون‭ (‬ AWS ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لخطة‭ ‬الوزارة‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬باعتماد‭ ‬وتبنّي‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬السحابة‭ ‬أولًا‮»‬‭.‬

وبيّنت‭ ‬الخاطر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬عبر‭ ‬إتاحة‭ ‬سرعة‭ ‬مواكبة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬التحديث‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مرونة‭ ‬عالية‭ ‬وسهولة‭ ‬في‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مرنة‭ ‬وميسرة‭ ‬للموظفين‭ ‬والمستخدمين،‭ ‬وتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الأمان‭ ‬لتحسين‭ ‬حماية‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭.‬

وتمكنت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بفضل‭ ‬التخطيط‭ ‬المسبق‭ ‬والجهود‭ ‬المتضافرة‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بيئة‭ ‬تقنية‭ ‬معقدة‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬والخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتعددة،‭ ‬إذ‭ ‬تمت‭ ‬إدارة‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬لضمان‭ ‬العمل‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الكفاءة‭. ‬

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