أكثر من ٤٩٠ قتيلا ونزوح الآلاف في عدوان إسرائيلي واسع على لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يثير‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬توسّع‭ ‬نطاق‭ ‬النزاع،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬

وندّد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬بـمخطط‭ ‬تدميري‭ ‬لبلاده،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬المصابين‭ ‬فيما‭ ‬أغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬ليومين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لبنان‭. ‬‭ ‬

في‭ ‬مستشفى‭ ‬النجدة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وصف‭ ‬الطبيب‭ ‬جمال‭ ‬بدران‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬ومجزرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الغارة‭ ‬والغارة،‭ ‬تشن‭ ‬غارة،‭ ‬حتى‭ ‬أنهم‭ ‬قصفونا‭ ‬خلال‭ ‬انتشالنا‭ ‬جرحى‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬دير‭ ‬الزهراني‭. ‬

ومساء‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬قائد‭ ‬جبهة‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬كركي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتضح‭ ‬مصيره‭ ‬بعد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬محددة‭ ‬الهدف‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬تلقوا‭ ‬اتصالات‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الثابتة‭ ‬والنقالة‭ ‬مصدرها‭ ‬اسرائيل،‭ ‬يُطلب‭ ‬فيها‭ ‬منهم‭ ‬إخلاء‭ ‬أماكن‭ ‬وجودهم،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬800‭ ‬هدف‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬إسنادا‮»‬‭ ‬لحماس‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

أما‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فأعلن‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬غرب‭ ‬طبريا‭ ‬ومقرا‭ ‬عسكريا‭ ‬‮«‬بعشرات‭ ‬الصواريخ‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬المخازن‭ ‬الرئيسية‭ ‬التابعة‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬نيمرا‮»‬‭ ‬و‮«‬مقر‭ ‬الكتيبة‭ ‬الصاروخية‭ ‬والمدفعية‭ ‬في‭ ‬ثكنة‭ ‬يوآف‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الحزب‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬انتقلت‭ ‬المعارك‭ ‬الأعنف‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬تعهد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مواصلة‭ ‬هجماته‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬يتوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬والأحد،‭ ‬وصلت‭ ‬الصواريخ‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وكانت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحلّق‭ ‬فوقها‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة،‭ ‬مهجورة‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وحذّرت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬أمس‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬ومدمرة‮»‬،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وسط‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأكثر‭ ‬كثافة‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬التصعيد،‭ ‬صدرت‭ ‬دعوات‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬أو‭ ‬مغادرة‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭. ‬

وقالت‭ ‬مصر‭ ‬إنها‭ ‬تخشى‭ ‬اندلاع‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬شاملة‮»‬،‭ ‬مشدّدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬يؤثر‭ ‬سلبا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬دانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬العدوان‭ ‬الهمجي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬

وحذرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬إسرائيل‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬للضربات‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬جيشها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬يتدهور‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سريعا‭. ‬التوتر‭ ‬يتصاعد‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬مسار‭ ‬الأمور‭. ‬هذا‭ ‬يشعرنا‭ ‬بقلق‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وحضّت‭ ‬الصين‭ ‬رعاياها‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وحضّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الحليفة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬مواطنيها‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬لبنان،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬لجم‭ ‬التصعيد‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتجنب‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭. ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬ندفع‭ ‬بقوة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭. ‬