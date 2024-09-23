Tuesday, 24 September 2024 03:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من ٤٩٠ قتيلا ونزوح الآلاف في عدوان إسرائيلي واسع على لبنان

9/23/2024 7:12:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬بيروت‭ ‬ ‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬492‭ ‬قتيلا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬جريح،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬يومية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭: ‬‮«‬إن‭ ‬غارات‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬492‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬35‭ ‬طفلا‭ ‬و58‭ ‬سيدة‭ ‬وإصابة‭ ‬1645‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬ونزوح‭ ‬آلاف‭ ‬العائلات‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المستهدفة‭ ‬بالغارات‭ ‬الإسرائيلية ، ‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬تُعد‭ ‬الأعنف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬جانبَي‭ ‬الحدود‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

يثير‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬توسّع‭ ‬نطاق‭ ‬النزاع،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬

وندّد‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬بـمخطط‭ ‬تدميري‭ ‬لبلاده،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬المصابين‭ ‬فيما‭ ‬أغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬ليومين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لبنان‭. ‬‭ ‬

في‭ ‬مستشفى‭ ‬النجدة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وصف‭ ‬الطبيب‭ ‬جمال‭ ‬بدران‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬ومجزرة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الغارة‭ ‬والغارة،‭ ‬تشن‭ ‬غارة،‭ ‬حتى‭ ‬أنهم‭ ‬قصفونا‭ ‬خلال‭ ‬انتشالنا‭ ‬جرحى‮»‬‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬دير‭ ‬الزهراني‭. ‬

ومساء‭ ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬قائد‭ ‬جبهة‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬كركي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتضح‭ ‬مصيره‭ ‬بعد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬محددة‭ ‬الهدف‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬تلقوا‭ ‬اتصالات‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الثابتة‭ ‬والنقالة‭ ‬مصدرها‭ ‬اسرائيل،‭ ‬يُطلب‭ ‬فيها‭ ‬منهم‭ ‬إخلاء‭ ‬أماكن‭ ‬وجودهم،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬800‭ ‬هدف‮»‬‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬صواريخ‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬إسرائيلية‭ ‬‮«‬إسنادا‮»‬‭ ‬لحماس‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬إسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

أما‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فأعلن‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬قاعدة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬غرب‭ ‬طبريا‭ ‬ومقرا‭ ‬عسكريا‭ ‬‮«‬بعشرات‭ ‬الصواريخ‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬المخازن‭ ‬الرئيسية‭ ‬التابعة‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬نيمرا‮»‬‭ ‬و‮«‬مقر‭ ‬الكتيبة‭ ‬الصاروخية‭ ‬والمدفعية‭ ‬في‭ ‬ثكنة‭ ‬يوآف‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الحزب‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬انتقلت‭ ‬المعارك‭ ‬الأعنف‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان،‭ ‬تعهد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مواصلة‭ ‬هجماته‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬يتوقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬والأحد،‭ ‬وصلت‭ ‬الصواريخ‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وكانت‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحلّق‭ ‬فوقها‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬بصورة‭ ‬منتظمة،‭ ‬مهجورة‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وحذّرت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المؤقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬أمس‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬ومدمرة‮»‬،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وسط‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأكثر‭ ‬كثافة‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬التصعيد،‭ ‬صدرت‭ ‬دعوات‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬أو‭ ‬مغادرة‭ ‬الرعايا‭ ‬الأجانب‭. ‬

وقالت‭ ‬مصر‭ ‬إنها‭ ‬تخشى‭ ‬اندلاع‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬شاملة‮»‬،‭ ‬مشدّدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬يؤثر‭ ‬سلبا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬الهدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬دانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬العدوان‭ ‬الهمجي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬

وحذرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬إسرائيل‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬للضربات‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬جيشها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬يتدهور‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سريعا‭. ‬التوتر‭ ‬يتصاعد‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬مسار‭ ‬الأمور‭. ‬هذا‭ ‬يشعرنا‭ ‬بقلق‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وحضّت‭ ‬الصين‭ ‬رعاياها‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وحضّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الحليفة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬مواطنيها‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬لبنان،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬لجم‭ ‬التصعيد‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتجنب‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭. ‬ولا‭ ‬نزال‭ ‬ندفع‭ ‬بقوة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭. ‬

MENAFN23092024000055011008ID1108706358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث