((التنمية الاجتماعية)) تفوز بجائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
«أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن حصد الوزارة جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية لعام 2024 في نسختها الثالثة عن فئة الوزارات والجهات الحكومية، يأتي تتويجًا للجهود وممارسات المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الوزارة وفق الإطار الاستراتيجي التنموي، والمرتكزات الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وبما ينسجم مع الدعائم الرئيسية لإرساء مفاهيم التميز في العمل الحكومي.
وقال إن فوز الوزارة بالجائزة يُعد حافزًا للمضي قدمًا ومواصلة العمل المتميز والريادي، مشيرًا إلى الحرص على الارتقاء بمستويات الأداء، وتبني نماذج عمل حكومية تسهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة عبر مختلف البرامج والمبادرات والشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بمفهومها الشامل.
وقد فازت الوزارة ضمن جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية للعام الحالي، والتي نظمتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة «اليونيدو» بمملكة البحرين، والتي تُمنح للجهة الحكومية التي تحقق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها وفق إطار استراتيجي ومرتكزات اجتماعية واقتصادية.
MENAFN23092024000055011008ID1108706356
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.