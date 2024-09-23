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((التنمية الاجتماعية)) تفوز بجائزة المسؤولية المجتمعية للشركات بالدول العربية

9/23/2024 7:12:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‮«‬أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬الوزارة‭ ‬جائزة‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للشركات‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬يأتي‭ ‬تتويجًا‭ ‬للجهود‭ ‬وممارسات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الوزارة‭ ‬وفق‭ ‬الإطار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬التنموي،‭ ‬والمرتكزات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الدعائم‭ ‬الرئيسية‭ ‬لإرساء‭ ‬مفاهيم‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬الوزارة‭ ‬بالجائزة‭ ‬يُعد‭ ‬حافزًا‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المتميز‭ ‬والريادي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬الأداء،‭ ‬وتبني‭ ‬نماذج‭ ‬عمل‭ ‬حكومية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬والشراكات‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتنمية‭ ‬بمفهومها‭ ‬الشامل‭.‬

وقد‭ ‬فازت‭ ‬الوزارة‭ ‬ضمن‭ ‬جائزة‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للشركات‭ ‬بالدول‭ ‬العربية‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬الشبكة‭ ‬الاقليمية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬اليونيدو‮»‬‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تُمنح‭ ‬للجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬وفق‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجي‭ ‬ومرتكزات‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭.‬

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