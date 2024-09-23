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الأسبوع الثقافي الكويتي في موسكو يستعرض العلاقات الكويتية الروسية الممتدة

9/23/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 23 - 9 (كونا) -- استعرضت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت وأستاذة في الدراسات الروسية والأوراسية الدكتورة هيلة المكيمي تاريخ العلاقات الكويتية الروسية وذلك في محاضرة ألقتها لطلبة وأساتذة الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة خارجية روسيا.
وجاءت المحاضرة في إطار الأسبوع الثقافي الكويتي في موسكو الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وسفارة دولة الكويت لدى روسيا بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة في روسيا في الفترة من 17 حتى 24 سبتمبر الجاري لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
وقالت الدكتورة المكيمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن العلاقات الكويتية الروسية مهمة وممتدة وقد تأسست رسميا في عام 1963 وتم تأكيدها عمليا عام 1964 في موسكو إذ تم توقيع أول اتفاقية ثنائية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.
وبينت أن المحاضرة تأتي ضمن الأسبوع الثقافي الكويتي في موسكو والذي يشكل جزءا مهما من الدبلوماسية الثقافية كما أنه يأتي في سياق احتفاء الكويت بمناسبة مرور 60 عاما على العلاقات الكويتية الروسية التي انطلقت منذ عام 1963.
وأكدت المكيمي خلال المحاضرة أن روسيا تلعب دورا محوريا في المنطقة وأن الكويت تسعى لتعميق التعاون معها في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
كما أكدت أن تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين من الجانبين ساهم بشكل فعال في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مبينة أن الجانب الكويتي حريص على إحياء الزيارات للفهم المشترك.
واشارت الى زيارة وزير الخارجية الكويتي السابق الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح الى روسيا في نوفمبر 2023 حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الروسي في سياق الاحتفاء بمرور التاريخ الطويل في العلاقات والتي شهدت عامها ال60 من القوة والمتانة والتعاون الوثيق.
وبينت ان الأسبوع الثقافي الكويتي في موسكو يأتي ليترجم اهم تلك المباحثات ما بين وزيري خارجية البلدين في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
واشارت الى اهمية الاسبوع الثقافي الكويتي الذي يجمع ما بين الفن والثقافة والدبلوماسية ويأتي في سياق الدبلوماسية الثقافية التي تعتبر الذراع اليمنى للسياسة الخارجية الكويتية من أجل تحقيق مختلف الأهداف.
وعن العلاقات الكويتية الروسية قالت الدكتورة المكيمي انها تعود إلى فترة أبعد من ذلك تحديدا الى البدايات الأولى للكويت في عهد الشيخ مبارك الكبير الحاكم المؤسس الذي أقام حوارا عميقا مع القناصلة الروس المتواجدين في المنطقة.
واعتبرت ذلك دليلا على الوعي المبكر للسياسيين الكويتيين وحكام الكويت بطبيعة الأسرة الدولية وتعقيداتها وأهمية بناء علاقات مع كافة القوى الدولية.
وقالت ان هذه الدبلوماسية تعكس قدم مفهوم الدولة الكويتية وتعكس استقلاليتها منذ بداياتها الأولى ويشهد على ذلك التاريخ الطويل بيننا وبين روسيا حينما نتحدث عن علاقة ممتدة منذ عام 1900 في عهد الشيخ مبارك الصباح ومن ثم دشنت العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1963.
واضافت ان "الكويت بعد التحرير من الغزو العراقي الغاشم ولدت من جديد في اطار النظام الدولي ومفاهيم الأسرة الدولية والأمم المتحدة لذلك يعنينا الكثير عندما نتحدث عن روسيا كقوة دولية لديها حق النقض (الفيتو) وكونها احدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن".
وشهدت المحاضرة تفاعلا كبيرا من الطلبة مع الدكتورة هيلة المكيمي حيث قدموا مداخلات متنوعة تعكس اهتمامهم بتعميق فهمهم للعلاقات الكويتية الروسية.
وتناولت أسئلة الطلبة موضوعات مثل دور الكويت في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومستقبل التعاون بين الكويت وروسيا بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وقد تفاعلت الدكتورة هيلة المكيمي مع استفسارات الطلبة بشكل موسع موضحة الأبعاد التاريخية والسياسية للعلاقات الكويتية الروسية وأهمية تطوير التعاون بين البلدين في ظل التحديات الدولية الراهنة. (النهاية)

ش ه د / ف ا س



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