إسبانيا تدين غارات الاحتلال على لبنان وتدعو لوقف دوامة العنف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 23 - 9 (كونا) -- دانت اسبانيا اليوم الاثنين "بشدة" الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على جنوب لبنان وشرقه والتي تسببت في سقوط 274 قتيلا و 1024 جريحا على الأقل.
وشددت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان على ان "دوامة العنف يجب ان تتوقف" وانه يجب "على جميع الأطراف احترام الحياة المدنية والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" مشيرا إلى ضرورة تهدئة التوتر والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وشدد البيان على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة للحد من التوتر الإقليمي. (النهاية)
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