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إسبانيا تدين غارات الاحتلال على لبنان وتدعو لوقف دوامة العنف

9/23/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 9 (كونا) -- دانت اسبانيا اليوم الاثنين "بشدة" الغارات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على جنوب لبنان وشرقه والتي تسببت في سقوط 274 قتيلا و 1024 جريحا على الأقل.
وشددت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان على ان "دوامة العنف يجب ان تتوقف" وانه يجب "على جميع الأطراف احترام الحياة المدنية والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" مشيرا إلى ضرورة تهدئة التوتر والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وشدد البيان على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة للحد من التوتر الإقليمي. (النهاية)

ه ن د / ف ا س



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