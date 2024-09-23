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نادي (برشلونة) يعلن خضوع حارسه الألماني تير شتيجن لجراحة ناجحة

9/23/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (برشلونة) الإسباني لكرة القدم خضوع حارس مرماه الألماني مارك تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في مباراة بالدوري أمس الأحد.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي اليوم الاثنين ان شتيجن خضع بنجاح للعملية بعد تشخيص إصابته في وقت سابق اليوم بتمزق كامل في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى موضحا ان تطور حالته سيحدد فترة غيابه.
وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن إصابة حارس مرمى الفريق الكتالوني ستبعده على الملاعب لما تبقى من الموسم ليجد النادي نفسه أمام ضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد.
وأصيب تير شتيجن في المباراة ضد (فياريال) على ملعب (لا سيرامكا) في إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يتصدره (برشلونة) وقد غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي فاز به فريقه بخمسة أهداف لهدف.
ولعب حارس المرمى الألماني جميع مباريات (البلوغرانا) هذا الموسم وأصبح في المباراة ضد (فياريال) أمس الأحد ثالث حارس مرمى في تاريخ (برشلونة) أكثر ظهورا في الدوري برصيد 289 مباراة متجاوزا رقم الأسطورة الإسباني أنتوني راماييتس. (النهاية)

ه ن د / ر س



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