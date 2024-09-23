نادي (برشلونة) يعلن خضوع حارسه الألماني تير شتيجن لجراحة ناجحة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 23 - 9 (كونا) -- أعلن نادي (برشلونة) الإسباني لكرة القدم
خضوع حارس مرماه الألماني مارك تير شتيجن لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في مباراة
بالدوري أمس الأحد.
وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي اليوم الاثنين ان شتيجن خضع بنجاح للعملية بعد تشخيص
إصابته في وقت سابق اليوم بتمزق كامل في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى موضحا ان تطور حالته سيحدد فترة غيابه.
وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن إصابة حارس مرمى الفريق الكتالوني ستبعده على الملاعب لما تبقى من الموسم ليجد النادي نفسه أمام ضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد.
وأصيب تير شتيجن في المباراة ضد (فياريال) على ملعب (لا سيرامكا) في إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي يتصدره (برشلونة) وقد غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي فاز به فريقه بخمسة أهداف لهدف.
ولعب حارس المرمى الألماني جميع مباريات (البلوغرانا) هذا الموسم وأصبح في المباراة ضد (فياريال) أمس الأحد ثالث حارس مرمى في تاريخ (برشلونة) أكثر ظهورا في الدوري برصيد 289 مباراة متجاوزا رقم الأسطورة الإسباني أنتوني راماييتس. (النهاية)
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