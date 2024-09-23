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السودان يعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر لما قدموه من مساعدات إنسانية وإغاثية

9/23/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بورتسودان - 23 - 9 (كونا) -- أعرب والي ولاية البحر الأحمر في السودان مصطفى نور عن تقدير بلاده للدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه دولة الكويت عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأشاد والي البحر الأحمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري وفريق الهلال الأحمر الكويتي الميداني بجهود (الفريق) في التخفيف من معاناة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في الولاية.
وعبر نور عن شكره العميق للكويت قيادة وشعبا مؤكدا أن المساعدات الكويتية تركت أثرا إيجابيا في نفوس المتضررين وساهمت في تعزيز روابط الأخوة بين الشعبين مضيفا أن تلك المساعدات تميزت بكونها نابعة من قيم التضامن والأخوة بعيدا عن أي أجندات أو مصالح.
من جانبه أوضح رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن الصالح في تصريح مماثل لـ(كونا) أن الوفد ناقش مع الهلال الأحمر السوداني سبل إعادة بناء المنازل المدمرة في المناطق المتضررة بمدينة (طوكر) وولاية (نهر النيل).
وأكد الصالح الحرص على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني حتى يتم تجاوز الأزمة موجها شكره وتقديره لكل من ساهم في جمع وتوزيع المساعدات ولكل الجهود المبذولة لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الإغاثية التي قام بها الفريق للتخفيف من آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت منطقة (سد أربعات) و(طوكر) في الولاية.
وتم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل الجولات الميدانية التي نفذها فريق الهلال الأحمر الكويتي للوقوف على حجم الأضرار حيث قدمت مساعدات لوجستية وفنية تضمنت مضخات مياه وقوارب مطاطية وخيام وبطانيات بالإضافة إلى مواد غذائية.
وقام وفد الهلال الأحمر خلال الأيام الماضية بزيارات ميدانية إلى أكثر المناطق تأثرا بالفيضانات في ولايتي (البحر الاحمر) و(نهر النيل) حيث تم توزيع مساعدات مباشرة على المتضررين.
ومن المتوقع وصول سفينة مساعدات كويتية إلى مدينة (بورتسودان) خلال اليومين القادمين محملة بـ 2500 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية والتي سيرتها جمعية الإغاثة الكويتية حيث سيتم تسليمها إلى مفوضية العون الإنساني السودانية كما ينتظر استئناف الجسر الجوي للمساعدات المقدم من جمعية الهلال الاحمر الموجهة لمتضرري السيول والأحداث في السودان. (النهاية)

م ع م / ف ا س



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