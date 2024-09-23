السودان يعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر لما قدموه من مساعدات إنسانية وإغاثية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بورتسودان - 23 - 9 (كونا) -- أعرب والي ولاية البحر الأحمر في السودان مصطفى نور عن تقدير بلاده للدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه دولة الكويت عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأشاد والي البحر الأحمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائه سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري وفريق الهلال الأحمر الكويتي الميداني بجهود (الفريق) في التخفيف من معاناة المتضررين جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في الولاية.
وعبر نور عن شكره العميق للكويت قيادة وشعبا مؤكدا أن المساعدات الكويتية تركت أثرا إيجابيا في نفوس المتضررين وساهمت في تعزيز روابط الأخوة بين الشعبين مضيفا أن تلك المساعدات تميزت بكونها نابعة من قيم التضامن والأخوة بعيدا عن أي أجندات أو مصالح.
من جانبه أوضح رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن الصالح في تصريح مماثل لـ(كونا) أن الوفد ناقش مع الهلال الأحمر السوداني سبل إعادة بناء المنازل المدمرة في المناطق المتضررة بمدينة (طوكر) وولاية (نهر النيل).
وأكد الصالح الحرص على مواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني حتى يتم تجاوز الأزمة موجها شكره وتقديره لكل من ساهم في جمع وتوزيع المساعدات ولكل الجهود المبذولة لضمان وصولها إلى مستحقيها.
وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الإغاثية التي قام بها الفريق للتخفيف من آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت منطقة (سد أربعات) و(طوكر) في الولاية.
وتم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل الجولات الميدانية التي نفذها فريق الهلال الأحمر الكويتي للوقوف على حجم الأضرار حيث قدمت مساعدات لوجستية وفنية تضمنت مضخات مياه وقوارب مطاطية وخيام وبطانيات بالإضافة إلى مواد غذائية.
وقام وفد الهلال الأحمر خلال الأيام الماضية بزيارات ميدانية إلى أكثر المناطق تأثرا بالفيضانات في ولايتي (البحر الاحمر) و(نهر النيل) حيث تم توزيع مساعدات مباشرة على المتضررين.
ومن المتوقع وصول سفينة مساعدات كويتية إلى مدينة (بورتسودان) خلال اليومين القادمين محملة بـ 2500 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية والتي سيرتها جمعية الإغاثة الكويتية حيث سيتم تسليمها إلى مفوضية العون الإنساني السودانية كما ينتظر استئناف الجسر الجوي للمساعدات المقدم من جمعية الهلال الاحمر الموجهة لمتضرري السيول والأحداث في السودان. (النهاية)
م ع م / ف ا س
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