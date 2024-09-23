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السلطات الأردنية: تعليق رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر

9/23/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 23 - 9 (كونا) -- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني اليوم الاثنين إيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية الى بيروت حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه "حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحليا اتخذت الهيئة قرار الإيقاف".
ودعت وزارة الخارجية الأردنية أول من أمس السبت المواطنين الأردنيين عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن وطلبت من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.
ويشهد لبنان منذ صباح اليوم الإثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى من لبنان.(النهاية)

ع م ن / م ع ح ع




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