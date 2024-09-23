السلطات الأردنية: تعليق رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 23 - 9 (كونا) -- أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني اليوم الاثنين إيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية الى بيروت حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه "حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحليا اتخذت الهيئة قرار الإيقاف".
ودعت وزارة الخارجية الأردنية أول من أمس السبت المواطنين الأردنيين عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن وطلبت من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.
ويشهد لبنان منذ صباح اليوم الإثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى من لبنان.(النهاية)
ع م ن / م ع ح ع
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