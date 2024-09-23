مصر تدين التصعيد الخطير للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- دانت مصر اليوم الاثنين التصعيد "الخطير" للاحتلال الإسرائيلي في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات اللبنانيين من بينهم نساء وأطفال.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تضامنها مع لبنان وشعبه وعن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدة رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه.
وأشار البيان إلى أن مصر سبق وأن حذرت من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن خطر توسعه بما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
ودعت مصر في هذا السياق القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام.
كما دعت إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورا والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة. (النهاية)
أ س م / ف ا س
MENAFN23092024000071011013ID1108705811
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.