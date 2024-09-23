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مصر تدين التصعيد الخطير للاحتلال الإسرائيلي في لبنان

9/23/2024 3:10:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 9 (كونا) -- دانت مصر اليوم الاثنين التصعيد "الخطير" للاحتلال الإسرائيلي في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي أدت إلى مقتل وإصابة مئات اللبنانيين من بينهم نساء وأطفال.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تضامنها مع لبنان وشعبه وعن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين مؤكدة رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه.
وأشار البيان إلى أن مصر سبق وأن حذرت من مخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن خطر توسعه بما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
ودعت مصر في هذا السياق القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام.
كما دعت إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورا والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية خاصة وأن التصعيد العسكري سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة. (النهاية)

أ س م / ف ا س



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